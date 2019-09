TusIdeas celebra el ‘lanzamiento de las subastas de primer precio de Google’ Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 12:02 h (CET) Google está listo para lanzar completamente sus subastas al primer precio en el Administrador de anuncios de Google después de siete meses de pruebas. El nuevo formato está diseñado para proporcionar una mayor transparencia a los editores y unificar la subasta de anuncios Según una publicación de blog escrita por Jason Bigler, director de administración de productos de Google, en comparación con las subastas al segundo precio, el formato de la subasta al primer precio ha tenido un "impacto neutral a positivo" en los ingresos publicitarios de los editores.

Para todos aquellos que no estén versados en publicidad programática, hasta ahora el modelo de puja que existía en la Plataforma de Anuncios de Google era el de las subastas al segundo precio. O lo que es lo mismo, el anunciante paga 0,01 euros más que la segunda puja más alta.

"La teoría detrás de este modelo era buena, pero en la práctica surgían graves problemas de transparencia, porque los intercambios nunca se ejecutaban solamente según el segundo precio. Cada uno tenía sus variaciones sobre el modelo, con modificaciones que iban desde cambios benignos hasta malignos. El resultado fue la aparición de niveles mínimos de precio y tarifas ocultas para los anunciantes" explican en TusIdeas.

Bigler también dijo que Google había encontrado evidencias de que este formato de anuncio ha creado un mercado más competitivo que llevó a terceros (plataformas de demanda y redes publicitarias fuera de Google) y líneas de pedido indirectas (como las de las implementaciones de ofertas de encabezados) a ganar un mayor cuota de impresiones.

"En base a estos resultados, estamos seguros de que pasar a las subastas al primer precio en el Ad Manager garantizará un mercado justo y transparente que beneficie la salud del ecosistema programático. Es por eso que, a partir de la próxima semana, continuaremos con el despliegue completo de las subastas al primer precio a todos los socios que usan Google Ad Manager, con la expectativa de completar la transición en las próximas semanas", escribió.

Por su parte, en TusIdeas celebran el lanzamiento de las subastas de primer precio: "Un modelo en el que el anunciante paga exactamente lo que está dispuesto a pagar, ni más ni menos. La transparencia, cada vez más, es el estándar que está imponiéndose en la industria. Y esperamos que estas innovaciones por parte de Google no dejen de llegar".

Las subastas al primer precio se lanzarán a todos los socios de Google Ad Manager a partir de esta semana, y se espera que el despliegue se complete a finales de mes.

