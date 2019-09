El inodoro de estilo japonés, toda una revolución para el baño

Los inodoros japoneses son muy conocidos desde hace unos años. No en vano, en el país del sol naciente se hallan ya en prácticamente todos los lugares, hasta el punto de ser un tipo de sanitario muy extendido entre los hogares nipones. Un inodoro que hace que la experiencia de ir al baño se convierta en algo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y tan diferente…



La principal función de este tipo de inodoros es la del lavado con agua. Sin embargo, incorpora además otras funcionalidades que lo hacen tan peculiar, característico y diferente al resto. Algunas de estas funciones pueden ser el secado con aire caliente, funciones que pueden ir incluso más allá entre los modelos más avanzados.



El inodoro estilo japonés como juguete erótico Estos últimos pueden disponer también de una función enema y/o masaje con agua. Una función que se utiliza especialmente para el lavado con masaje. Sin embargo, en referencia a esta función hay un dato realmente muy curioso y que ha llamado poderosamente la atención en todo el mundo. El 39% de mujeres utilizan el inodoro estilo Japonés como juguete erótico.



Este dato procede de una reciente encuesta realizada por Nashi, firma especializada en este tipo de Smart toilet. En ella se puede comprobar que el 39% de las mujeres encuestadas, y usuarias de estos sanitarios inteligentes, reconocen haber utilizado en alguna ocasión la función de masaje con agua caliente para masturbarse. Teniendo en cuenta que se trata de una función que puede ser ajustable por parte del usuario…



Esto hace, entre otras cosas, que la experiencia diaria de ir al baño se convierta en una rutina totalmente diferente. El inodoro de estilo japonés posee una serie de funciones que lo hacen ideal y muy práctico en cualquier hogar. Pero, además, tiene ese toque tan agradable del que parecen que hablan muy bien ese 39% de mujeres.



El inodoro de estilo japonés Se puede decir que el inodoro de estilo japonés es un tipo de sanitario dos en uno, ya que se trata de un sanitario con función bidet. Como decíamos al principio, se trata de un inodoro muy extendido ya en Japón. No en vano, forma ya parte del equipamiento de serie de casi todos los hogares y edificios públicos en Japón.



Estos W.C inteligentes, que vienen estando en uso en el país japonés desde hace 30 años, son capaces de convertir un momento ordinario de nuestras vidas en una experiencia realmente única. Ya los japoneses están acostumbrados a ello, pero el grado de confort e higiene que presentan va de la mano.



En la actualidad, estos inodoros con bidet incorporado se están convirtiendo rápidamente en un sanitario imprescindible también para los europeos. Las razones de ello hay que encontrarlas en su comodidad, su elegancia y su estilo. Un sanitario que, gracias a su diseño, puede transformar cualquier aseo en un cuarto de baño minimalista.



Nashi es la firma especializada en este tipo de inodoros, la primera empresa española dedicada en exclusiva a este sanitario. Sus 12 años de experiencia y sus miles de clientes le avalan, además de ser la única tienda online que ofrece hasta 5 años de garantía en todos sus productos. Una firma que posee servicio técnico propio especializado ante cualquier eventualidad.



Esta firma dispone de una amplia variedad de inodoros. Las funciones de estos pueden ser muy diferentes. Ya hemos hablado anteriormente de la función de masaje, pero también pueden incorporar auto-limpieza de inyectores antes y después de su uso, control inteligente de panel, eliminación de olores con carbón de bambú, sensor de asiento ocupado, etc.



Todos sus inodoros están fabricados con materiales de primera calidad. Sus productos, además, evitan el uso del papel para contribuir con el medio ambiente y permiten al usuario ahorrar hasta un 80% de agua.



Es cierto que el inodoro de estilo japonés aún no es un producto muy extendido en nuestro país. Sin embargo, sus cualidades posibilitan que se viva en el baño una experiencia totalmente diferente a la acostumbrada. Comodidad, confort e higiene son los tres principios básicos que sustentan este tipo de sanitarios. Una fórmula ideal para que toda la familia pueda disfrutar en casa.