José Luis Almazán, de Ocean Infrastructures Management, habla del nuevo modelo de costas españolas

lunes, 9 de septiembre de 2019, 17:19 h (CET) Los estándares en las obras que afectan al litoral español son cada vez son más exigentes en lo que a sostenibilidad se refiere. "Otorgar protagonismo a aspectos que van más allá de la productividad es fundamental para que los cambios en las costas españolas sean positivos", asegura el experto de OceanIM Del mismo modo que ha ocurrido con la escena urbanística de las grandes de las ciudades, el litoral español también ha experimentado notables cambios durante las últimas décadas. “La apuesta por la sostenibilidad, entre otros factores, ha permitido un crecimiento cada vez más respetuoso con el medioambiente”, explica José Luis Almazán Palomino, managing partner de OceanIM (Ocean Infrastructures Management).

Esta empresa española conoce bien los cambios que han tenido lugar en las costas de nuestro país, y es que es experta en ofrecer asesoramiento a compañías y organismos públicos que quieren desarrollar obras, especialmente en las zonas portuarias. Desde las parcelas de preembarque de coches hasta la gestión del puesto de información al viajero, cada uno de los aspectos incluidos en sus proyectos tienen repercusión en la costa. Por ello, son conscientes de la importancia de cada factor a la hora de respetar al máximo el litoral español.

“Reforzar la competitividad de los puertos ya no es el único y principal objetivo en este tipo de trabajos. En los últimos años, se tienen muy en cuenta otros valores que no solo sean positivos a nivel productivo, sino también para el entorno”, revela José Luis Almazán. De este modo, OceanIM subraya tres grandes cambios en las costas españolas durante las pasadas décadas:

Sostenibilidad. A la hora de plantear cualquiera de los proyectos en los que OceanIM participa, una de sus prioridades es hacer un estudio exhaustivo de la zona para reducir al máximo los posibles daños medioambientales. “Por suerte, los estándares de esta clase de obras son cada vez son más exigentes en lo que a sostenibilidad se refiere”, cuenta el experto de OceanIM.

Apuesta por innovación. La inversión en I+D para desarrollar nuevos métodos de trabajo son fundamentales a la hora de llevar a la práctica cualquiera de estos trabajos. Así, se destina un alto porcentaje de recursos a la investigación para que tanto los procedimientos como las herramientas y equipo humano inmersos en estos procesos acorten el tiempo de implementación y cumplan con esos estándares de sostenibilidad.

Creación de valores compartidos. Como explicaba José Luis Almazán, otorgar protagonismo a aspectos que van más allá de la productividad es fundamental para que los cambios en las costas españolas sean positivos. Desde la limpieza de los puertos hasta conseguir mejoras que tengan impacto, incluso, en las cifras de empleo de la zona, cada detalle cuenta.

“Sostenibilidad e innovación configuran el nuevo modelo de costas españolas. Por ello, cada vez son más los que buscan empresas que, como la nuestra, tienen en cuenta estos valores a la hora de elaborar proyectos de este tipo. No solo nosotros, sino también nuestros clientes apuestan por este nuevo modelo, mucho más beneficioso para todas las partes implicadas”, concluye José Luis Almazán.

Sobre OceanIM

Ocean Infrastructures Management (OIM) es una empresa internacional especializada en brindar servicios de consultoría, asesoría comercial y de inversión en infraestructuras, especialmente terminales portuarias y marítimas, comprometidos a brindar un servicio de alta calidad y alto valor agregado a través de una relación a largo plazo con sus clientes.

Los profesionales que desarrollan su trabajo dentro de OIM, tienen un profundo conocimiento de la industria de infraestructura portuaria y de transporte, y más de 40 años de experiencia en infraestructuras portuarias y de transporte, tanto en gestión como en servicios de asesoramiento técnico, económico, financiero y comercial.

