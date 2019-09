iSalud y Rankia: Colaboración entre el comparador líder de seguros médicos y el principal portal financiero Comunicae

lunes, 9 de septiembre de 2019, 16:31 h (CET) Los usuarios de Rankia podrán iniciar el proceso de contratación de su seguro de salud sin salir del portal y dispondrán del asesoramiento especializado del equipo de iSalud para elegir su seguro de salud iSalud.com, el comparador de seguros médicos líder en España y Rankia, el foro y comunidad financiero más activo en España, han llegado a un acuerdo de colaboración para ofrecer a sus usuarios el mejor asesoramiento en seguros médicos.

Esta alianza complementaria entre el portal financiero de referencia e iSalud permitirá a los usuarios de Rankia beneficiarse de la experiencia de iSalud.com en el sector de la salud a la hora de contratar un seguro médico.

Buscando una experiencia de usuario positiva

Con este acuerdo, iSalud.com integra su sistema de tarificación en el portal Rankia sumándose a los comparadores de seguros de coche y de hogar ya presentes en la plataforma.

Los usuarios de la comunidad podrán ahora realizar una tarificación, comparar precios de las mejores aseguradoras del mercado e iniciar su proceso de contratación sin salir de la página.

Para finalizar el proceso de contratación, el usuario podrá hacerlo directamente online o solicitar el asesoramiento de uno se los más de cien profesionales especializados en pólizas de salud de iSalud.com

El CEO de iSalud.com, Albert Castells, se muestra satisfecho con esta nueva colaboración: “estoy convencido de que existen sinergias por explorar entre las dos plataformas, ofreciendo información complementaria y un valor añadido a los usuarios de Rankia en búsqueda de información sobre el sector financiero y asegurador.”

Stephanie Ollive, Partnership Manager iSalud.com valora muy positivamente este acuerdo “nuestro principal foco ha sido integrar nuestras tecnologías para ofrecer al usuario de Rankia una experiencia sencilla y positiva. En sólo 3 clicks podrá acceder a la comparativa de seguros de salud adaptados a su perfil.”

Por su parte, Enrique Valls, Director de Marketing de Rankia, también se muestra muy satisfecho con este acuerdo: "Nuestra prioridad es ayudar a nuestros usuarios en su economía familiar. Gracias a esta colaboración con iSalud.com les ofrecemos un servicio de valor añadido, al ayudarles a encontrar seguros de salud que se adapten mejor a sus necesidades, sin la necesidad de tener que visitar las distintas webs de las aseguradoras".

Más sobre iSalud.com

iSalud.com es el comparador de seguros médicos líder de España que trabaja con las principales compañías aseguradoras. Nacida en 2010, iSalud.com ha tenido un crecimiento constante durante ocho años gracias a su propuesta de valor: ser responsable de todo el proceso con el cliente dentro de un entorno 100% digital y ofrecer ventajas exclusivas, como un chat médico 24/7, descuentos en farmacias y planes de prevención de salud, entre otros.

Actualmente, iSalud.com tiene una cartera compuesta por más de 140.000 asegurados. Además, en 2018, la compañía tuvo más de 15 millones de visitantes únicos a la web y logró una facturación de 65 millones de euros en primas. Colabora con las principales aseguradoras del país: Adelas, Sanitas, Asisa, Dkv, Mapfre, Axa, Aaser, Fiatc, Asefa.

Más sobre Rankia

Rankia es la principal comunidad financiera de habla hispana a nivel mundial. Desde su nacimiento en 2003, el objetivo de Rankia es el de aportar un mayor grado de transparencia al sector financiero, con el fin de ayudar a sus usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Ubicada en el sitio web www.rankia.com cuenta con más de 800.000 rankianos que comparten sus conocimientos e inquietudes sobre diversos temas económicos, a través de foros y artículos, además de contar con múltiples herramientas para comparar las mejores opciones en diferentes productos de inversión y economía doméstica.

Con sede central en Valencia y oficinas en Madrid, en 2013 inició su internacionalización en Latinoamérica, Estados Unidos y Portugal. Además, en el año 2017, se crea la web RankiaPro para ayudar a los profesionales de la inversión en su toma de decisiones, dándoles a conocer las gestoras internacionales y fondos de inversión más interesantes.

