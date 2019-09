Llega la monitorización de la salud cardiovascular en tiempo real, por SaludPrev Comunicae

lunes, 9 de septiembre de 2019, 15:42 h (CET) Tras el auge de los relojes inteligentes y las pulseras de actividad, las empresas fabricantes de dispositivos relacionados con la salud se unen al carro y lanzan al mercado sus propios productos La salud cada día está más controlada, no cabe duda, y ya muchas personas han incorporado a su día a día pulseras de actividad o relojes inteligentes que registran frecuencia cardíaca, actividad física, descanso e incluso sueño.

Pero parece evidente que esto no se va a quedar aquí, y muchos grandes fabricantes han visto un filón en este asunto de controlar la salud en tiempo real.

Recientemente Omron ha anunciado la salida al mercado del OMRON HEARTGUIDE, un reloj inteligente capaz de medir la tensión arterial de forma continua y fiable, además de registrarlo todo en su aplicación. Y no se trata de un simple reloj inteligente que estima la presión arterial utilizando sensores, sino de un auténtico tensiómetro de muñeca, ya que el OMRON Heartguide incorpora tecnología oscilométrica y utiliza bandas en el interior de la correa que se llenan de aire, al igual que un tensiómetro tradicional.

Por otro lado Whitings acaba de poner a la venta su nuevo reloj hibrido inteligente "Move", el primer reloj analógico que realiza electrocardiogramas e incluso detecta fibrilación auricular.

Lo más interesante del whitings move es que es un dispositivo inteligente pero analógico, y esto le permite llegar a los 12 meses de autonomía.

Todo parece indicar que estos dispositivos van a ser los primeros de muchos, por lo que las personas interesadas en controlar estos parámetros de salud deberían estar atentas a las novedades que se aproximan.

