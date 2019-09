El Sistema Head Pilot para personas con problemas de movilidad por Aero2mil Dron Comunicae

lunes, 9 de septiembre de 2019, 15:19 h (CET) La empresa sevillana ha diseñado una técnica que permite el control del dron mediante movimientos de cabeza La llegada de las aeronaves no tripuladas o drones a la vida diaria de la población es un hecho innegable. Por ello, la empresa sevillana Aero2mil Dron ha decidido acercar esta enseñanza a aquellos que tienen problemas de movilidad, haciendo por consiguiente esta actividad mucho más inclusiva. Mediante la creación de un sistema Head Pilot, permiten realizar instrucciones de vuelo con este tipo de usuarios que podrán controlar en primera persona un RPAS.

Aunque actualmente todas las aeronaves no tripuladas necesitan obligatoriamente realizar un control manual de las mismas, el sistema llevado a cabo por estos expertos en cursos de drones permite ir un paso más allá. Se trata de una alternativa real y única para poder llevar a cabo una actividad de lo más completa y llamativa.

Este sistema Head Pilot cuenta con una serie de sensores que están instalados en las gafas de visión en primera persona (FPV). Mediante los mismos, no solo podrán ver qué imágenes está grabando el dron, sino también controlarlo y darle órdenes al aparato con tan solo realizar movimientos de cabeza. Se trata de una actividad lúdica que contará en todo momento con un piloto experto que supervisa cada uno de los movimientos que hace la persona que está al mando del RPAS.

Ya sea con una finalidad profesional o simplemente por diversión, los cursos de drones están ganando terreno en el mundo de la formación. Se trata de una posibilidad única para personas que cuentan con movilidad reducida y desean experimentar nuevas vivencias. La empresa sevillana cuenta con la posibilidad de realizar jornadas de formación para poder incorporar en el día a día estos dispositivos de una forma simple y al alcance de todos.

