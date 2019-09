Paginasamarillas.es publica un práctico directorio de trámites y gestiones para ahorrar tiempo en el día a día Comunicae

lunes, 9 de septiembre de 2019, 08:30 h (CET) Incluye un listado de los trámites y las gestiones burocráticas más habituales, clasificadas en 10 áreas temáticas.Ofrece información verificada y actualizada de las direcciones y datos de contacto de los profesionales e instituciones relacionados con los distintos trámites Paginasamarillas.es pone a disposición un amplio y práctico directorio que indicará dónde se debe acudir para resolver todos los trámites y gestiones relacionados con más de 10 áreas temáticas. Empleo y jubilación, herencias, inmuebles, matrimonio, vehículos o extranjería, son algunos de los sectores que se pueden consultar.

Encontrarás desde los trámites más habituales (renovar el DNI, matricular un coche o tramitar una jubilación), hasta gestiones más complejas que precisan el asesoramiento de profesionales experimentados en la materia. Para ello, el directorio proporciona una navegación rápida e intuitiva que dará acceso a las direcciones y los datos de contacto de los profesionales e instituciones relacionados con las distintas áreas: abogados, notarías, ayuntamientos, oficinas de la Agencia Tributaria, comisarías, juzgados, Tesorería General de la Seguridad Social, etc. todo ello con la fiabilidad de una base de datos en continuo proceso de actualización.

Si se esta pensando en la jubliación y no se sabea dónde se tiene que ir para empezar a cobrar la pensión, vas a comprar un coche nuevo y se necesita saber dónde están los organismos a los que se debe acudir para oficializarlo o en el caso de casarse y se busca el Registro Civil más cercano, el “Directorio de Trámites y Gestiones” de Paginasamarillas.es es la mejor opción para ayudar a agilizar el proceso.

Paginasamarillas.es, con más de 7 millones de visitas al mes y más de 14 millones de páginas vistas, es el mayor directorio online de empresas y profesionales líder en España, donde los usuarios encuentran información detallada de miles de negocios y profesionales, pudiendo contactar con ellos a través de teléfono, chat o correo electrónico para obtener lo que necesitan.

Sobre PA DIGITAL

PA Digital es una empresa con más de 50 años de presencia en el mercado nacional, especialista en soluciones de marketing para empresas y profesionales. Su objetivo es ayudar a las pymes y autónomos en su proceso de transformación digital, generándoles negocio gracias a un gran conocimiento de las necesidades que los diferentes sectores empresariales demandan y una red comercial altamente cualificada.

Ofrece servicios que se adaptan a las necesidades digitales de cada cliente, en términos de presencia en Internet, visibilidad y cobertura. Especialistas en marketing digital, entre su amplio abanico de soluciones para la digitalización de un negocio cuentan con el servicio BeeDIGITAL de presencia en Internet, la creación y desarrollo de páginas web a medida, la gestión y dinamización de redes sociales y el diseño de vídeos y visitas virtuales. Asimismo, ofrecen servicios para impulsar la promoción de un negocio en Internet mediante la creación de campañas en Google Adwords, Facebook Ads y publicidad display, servicios de marketing directo y bases de datos; además, ofrecen soluciones de visibilidad a través PaginasAmarillas.es, directorio online líder en España, la guía de Páginas Amarillas, el servicio telefónico 11888 y Europages, directorio online para exportadores.

