sábado, 7 de septiembre de 2019, 11:55 h (CET) El ex alcalde de Nueva York y abogado del presidente de EEUU, Rudolph Giuliani, en una entrevista hace un balance de los tres años de mandato de Donald Trump. Más allá de su amistad y su buena sintonía personal, Giuliani no exagera cuando presenta los espectaculares datos económicos cosechados por Trump. EEUU tiene un índice de paro casi nulo y una economía que crece más que ninguna otra del llamado primer mundo. Sin duda, una inmejorable carta de presentación para la reelección.

