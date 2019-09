Nadal se exhibe ante el joven Berrettini para alcanzar una nueva final en el US Open Medvedev, de 23 años, ha alcanzado la final del último ‘grande’ de la temporada después de derrotar en la primera semifinal al búlgaro Grigor Dimitrov Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 7 de septiembre de 2019, 11:29 h (CET)



El tenista español Rafa Nadal se ha clasificado para la final del US Open, cuarto y último ‘Grand Slam’ de la temporada, tras imponerse al novato italiano Matteo Berrettini en un excelente partido resuelto por 7-6(6), 6-4 y 6-1 en dos horas y 35 minutos de partido.



El de Manacor, triple campeón en Estados Unidos (2010, 2013 y 2017), buscará su cuarto entorchado ante el ruso Daniil Medvédev, una de las revelaciones del torneo, pero su nivel esta madrugada ha sido tan alto que los pronósticos acercan al español a un nuevo hito en su carrera: el que sería su 19º.



Nadal fue el de las grandes noches. Apretando el puño y celebrando cada punto, el jugador balear necesitó un primer set muy igualado para luego asestar el golpe mortal a su rival. Este viernes no estuvo especialmente fino al resto, pero se fue entonando con el paso de los juegos y, sobre todo, al superar el primer asalto.



El mallorquín dejó escapar hasta seis bolas de rotura y no tuvo más remedio que acudir al ‘tie-break’ para resolver el set inicial. Nadal estuvo más certero que el joven italiano de 23 años y se apuntó la primera manga de lo que -parecía- iba a ser un partido maratoniano. Berrettini desperdició un 0-4 a su favor con dos errores propios de su juventud.



Fue entonces cuando cambió la historia a la décima oportunidad para Rafa. Se había pasado de un posible nuevo desempate, al 2-0 para el español y la dificultad de levantar la empresa para Berrettini, diez años más joven que Nadal. La experiencia y la cabeza jugaron un papel vital, ya lo dijo el propio Rafa tras los cuartos de final, y acabó suponiendo el desgaste total del tenista romano, fan del manacorí desde pequeño.



De esta forma, Nadal encaró el tercer set con la suficiencia que le otorga su currículo, pero también con la confianza que ha ido ganando en Flushing Meadows, donde es un auténtico ídolo. El insular se abrió paso en la que será la final de Grand Slam número 27 de su carrera (18-8) y la quinta en Nueva York.



Además, este domingo tratará de recortar distancias frente al suizo Roger Federer en la lista histórica de campeones en esta categoría. Y es que el español guarda en su vitrina 18 títulos, mientras que el de Basilea conserva 20 coronas de este nivel.



Medvedev, su rival en la final Nadal se enfrentará en el último partido por el título ante Daniil Medvedev por segunda vez en esta gira americana. El tenista español domina el ‘cara a cara’ por 1-0 en el único precedente entre ambos en la final del ATP Masters 1000 de Canadá, donde se impuso por 6-3, 6-0 en apenas 70 minutos.



Medvedev, de 23 años, ha alcanzado la final del último 'grande' de la temporada después de derrotar en la primera semifinal al búlgaro Grigor Dimitrov, también en tres asaltos (7-6(5)), 6-4 y 6-3. El ruso hace historia en su país al conseguir clasificarse para la final de un 'Grand Slam' 14 años después de Marat Safin en Australia 2005.

