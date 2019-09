Párrafos que no irán a ninguna parte. Parte I

Soy la dama de la pluma que escribe en color azul marino, propio de lo divino, de la verdadera tinta casi humana que te marca una y otra vez…



Soy la dama, que coge la pluma y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no joven y como tal... que a nadie le importa conservar, que nadie quiere ver ya más. Todos quieren desplazarla y, ¿por qué?, si ella no es más... que la dama de la pluma que ha envejecido escribiendo los nombres de aquellos hombres que riéndose de sus sentimientos la han convertido:"en la dama de la pluma".



Que escriban mis escritores…



Escribid aunque no ganéis ni un centavo, ni un peso, ni un euro. Escribid aunque esto sea algún día, leña para hacer fuego... Aunque sea el capítulo de un cuento. El nuestro. O un viajero en el metro, que ya no veremos más. Escribid porque es gratis y es un momento de la vida en que la felicidad nos toca, Es por instantes, lo único, que en realidad... tenemos. "Más importante que el trabajo, más importante que el dinero".



Escribid y demos gracias a Internet por darnos la oportunidad de hacerlo, aunque no nos paguen, aunque no le gusten nuestras imágenes. Escribid y no queráis ser los primeros "porque los primeros serán los últimos Y los últimos...



Escribid porque se puede mejorar con el tiempo y la práctica Y no nos miremos por encima del hombro, "que la envidia no nuble la felicidad que sentimos... escribiendo".



Escribid y brindad porque este momento en que estamos juntos, sabiendo nuestros nombres, dándonos consejos, es único e irrepetible y puede morir muy pronto, y no son buenos los malos recuerdos ni los remordimientos. Y menos cuando hay cariño, por medio.



Verano, Campos, Diego, Córdoba, Albacete, Serena, todos, fue un gran gusto conoceros y seguid escribiendo porque la dicha no tiene precio y ser feliz también es esto, que gratis hacemos.



El escritor no es tan bueno…



...Pues nuestra dama no quiere permitírselo, va tirando de su talento y no deja que se muestre al 100%. La dama es egoísta, todo quiere para sí, como en ella no hay talento, sólo ganas de vivir... como en ella no hay tristezas que la hagan escribir... no consiente al escritor, no le quiere ver sufriendo, y va tirando de él pa´que deje de existir, más no de vivir, pues él está en su cuerpo y no se debe morir. Con ella disfrutará de la ilusión que no hay en la sociedad actual.



La doncella nacerá…



...Y matará al escritor ocupando su lugar. Si el escritor escribió mal... ella ni lo va a intentar. Despidamos al escritor y recibamos a la doncella, no necesito las armas para acabar siendo ella y no otro, el que dicte, disponga y mande en las acciones de un solo ser.



Se muere el escritor…



Poco a poco se va alejando, pero sigo escuchando su corazón latir. Todavía domina mi cuerpo pero su actuación, pronto terminará.



El escritor se muere, se apagará para siempre, no volverá a nacer, yo espero que no, pues nació de un parto difícil y pocas cosas aportó. El escritor se acaba, la lluvia marca el ritmo que acerca el momento tan esperado por mi. La lluvia es mi aliada y deseo que llueva tanto y tanto para que esté pronto aquí, su fin.



Voy a dejar que escriban los escritores…



Los escritores no saben qué es lo que los lleva a escribir, pero es que si no lo hacen, se sienten como morir. Es así, quien no lo sienta no lo comprenderá jamás, no es algo de lo que ellos se puedan separar. Cogen su bolígrafo y empiezan con una idea pequeña, pero el mundo gira rápido y nacen miles de ideas, todo cobra vida en ellos y escriben sin saber el motivo, pero no pueden parar y por eso se dejan llevar de ese inofensivo deseo, tan barato y peculiar que con boli y papel se suele arreglar.



En ocasiones sienten vergüenza por lo que han escrito... ¿Cómo se me pudo ocurrir a mí contar estas tonterías?, !Que mal escribo¡, dirán otros, !Que de faltas de ortografía sé que tengo¡, ...eso fue culpa de la profesora de Literatura, sin dudas, pero la vida es así y ellos están ahí, para bien y para mal pues no lo pueden cambiar y ni lo llegan a desear, pues escribir puede ser un secreto que sólo conozca tu madre, sus textos ofrecerán para que los lean quienes sed tengan de leer si eso se les ocurriera, o también pueden hacer terapia con la escritura para alcanzar un pedazo de la felicidad, de esa que dura y dura.



Desnudaré a los escritores…



Porque quiero conocerles, que me cuenten su pasado, su presente, sus proyectos. Desnudaré a los escritores, lo pediré humildemente, con la prudencia necesaria para no caerles mal.



Quiero saber como llegaron a serlo, si se nace o se aprende, si escribe de lo que siente, de su vida o de su gente, si cuando escribe se alegra, se entristece o le da igual.



Desnudos se quedarán, así yo podría verles, llegar al fondo y pensar: que bueno es conocerles desde adentro, ya lo siento, que me cuenten como lo hacen, ¿cuántas horas?, si les vienen las ideas o las planean...



Si es dolor o esclavitud, profesión, pasatiempo o alegría. Juro que los desnudaré, ya les veo sacarse el sombrero, los zapatos, calcetines, poco a poco...



Ya están sólo con reloj y será eso lo último que se sacarán para decirme: “mira el tiempo que tardamos para que veas lo que somos” y ¿ahora qué?... Pues les diré: ahora estamos más unidos que nunca.



El escritor, descansa…



Después de mucho escribir, el escritor descansa, quiere levantarse temprano para ver si hay nuevas fresas o si ha crecido la parra, o si vino el jabalí y todo lo destruyó o si su trabajo fue lo que el viento se llevó. Al final sabrá si lo suyo durará una eternidad o simplemente será: "Lo que el viento se llevó".



Escribo porque sí, y escribo:



Que ya no sé como escribir: Te quiero, sin ya poderlo decir lo he de aprender a escribir, es otro nuevo método de matar el sentimiento cuando separación tenemos. Tú no eres buen poeta y te reirás de mí, yo no sé como te lo voy a escribir, yo te quiero y es verdad, pregúntalo al mismo Dios, pídelo por caridad si es que dudas de mi amor, el cielo será sincero. Yo escribo porque sí, y escribo: te guste o no, yo lo hago para decirte: “te amo”, pues de otra forma la noche se hace mi techo eterno, desde que te conozco mi vida tomó otro rumbo, ya me levanto cantando, para nada ando llorando, y el perro vuelve a quererme porque sabe que te amo y te quiere como a un padre.



Escribo porque sí, y escribo: y si llegas a rechazarme, te escribiré una poesía, que te juro, de bonita robará la pena mía y ya no tendré que escribirte.



Necesito que muera el escritor…



El escritor me está matando y todo lo que voy escribiendo mi madre lo va rompiendo, no quedará su recuerdo. Necesito asesinarlo porque me hace daño, siempre escribe que te escribe y para él ni un momento.



Muere pronto, muere en mí, como a un mal espíritu te saco pues no me dejas vivir y como no todo tú eres yo, aunque en ocasiones lo parezca pediré que te vayas, mientras la tranquilidad... regresa.



El escritor ha sufrido…



El escritor ha sufrido... Sólo escribe el que ha sufrido, sólo el que sufrió, escribe pues es la única manera de dejar el sufrimiento sin acabar en suicidio. Señores, los escritores son los seres que más han sufrido, y si ellos prueban vicios es por conocer el sinsabor de la pasión que en su camino recto, ellos no han conocido.



Algo se quieren llevar, se llevan la imitación, se llevan el sinsabor, el sustituto del amor que se intuyó podría haber con otro ser que se perdió... ya en la noche... ya en el olvido. Quedan pensando en el vicio, en la aventura posible, en la mujer que les besa, sin preguntarse, de dónde ellas, han venido. Eso son los escritores.



Elegir de que morir…



Si morir de amor por ti, eso no. Si porque me atropella un coche, menos. Por caerme de un árbol o porque llegó la hora en que Dios, sin más, me llame, para estar a su ladito.



Pues yo me quedo con esto último y que nadie cambie el rumbo, lo demás, yo dejo a otros... El mal final no es para la doncella que me habita ni para el escritor, que está débil.



Escribo y voy a dormir…



Antes de estar con Morfeo escribo “que soy feliz”, tengo casa, tengo coche, tengo familia y trabajo, tengo amigos en téstale, tengo ganas de vivir.



Vivo contenta con lo aprendido, quiero seguir estudiando, no me importa llevar golpes ni bater todos los récords. Yo soy eso, y si suspendo en la vida, siempre me quedará seguir sonriendo, porque vivo, soy feliz, tengo gatos, tengo amigos, tengo ganas de vivir.



Dedicado a mi gato Pedro, Pepinolo. De 12 años, los cumplió el 16 de julio de 2019. Fue al veterinario y ha dicho que debe adelgazar. Pero como a mí, le cuesta.