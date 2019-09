Los fabricantes de andamios deben investigar y desarrollar avances en seguridad, según Alufase Comunicae

viernes, 6 de septiembre de 2019, 16:38 h (CET) A la hora de desarrollar trabajos en altura, lo mejor es recurrir a andamios especiales para desempeñar esta tarea, estructuras que sean fáciles de mover para trabajar con agilidad en el lugar indicado y que, por supuesto, cumplan todas las normativas de seguridad, algo que debe mejorarse desde el interior de los fabricantes de estas estructuras, según Alufase Este fabricante líder en el sector, que ofrece servicios de alquiler de andamios en Houston y en muchos otros puntos del planeta en los que tiene sede, cuenta con un equipo dedicado a la investigación y el desarrollo de medidas más eficaces en materia de seguridad, que es algo fundamental en las herramientas para trabajos en altura como los andamios y demás estructuras similares.

Es evidente que se deben seguir punto por punto las premisas estipuladas en la normativa vigente en seguridad pero se antoja necesario en los tiempos que corren tratar de mejorar aún más todas las prestaciones de seguridad en estos puntos de trabajo tan complejos.

Un fabricante de andamios de referencia mundial, como es el caso de Alufase, que ofrece sus productos tanto en alquiler como en venta, tiene como prioridad ofrecer las mejores garantías en sus estructuras de trabajos en altura.

Así, su objetivo es adaptar las medidas y prestaciones de sus estructuras para que los que vayan a trabajar sobre él lo hagan de la forma más eficiente posible.

Para ello, una de las premisas de los expertos en estas estructuras es que los andamios deben adaptarse a las necesidades del lugar del trabajo y no a la inversa. Por ello, es fundamental tener en cuenta que no se debe utilizar el mismo andamio para grandes construcciones que para pintar una fachada o una zona interior.

La solución idónea para estos casos es que se adquiera un andamio adaptado y, para ello, los clientes suelen recurrir al alquiler en detrimento de adquirir uno en propiedad.

Para que el riesgo sea mínimo, los fabricantes de andamios están cada vez más concienciados y, aunque aplican todo lo estipulado en la normativa vigente de seguridad, siguen investigando y avanzando en materia de seguridad.

La estabilidad de la estructura, los EPIs y el proceso de montaje y desmontaje, claves

Uno de los aspectos más importantes en este sentido es la estabilidad del andamio sobre el suelo, por lo que siempre empleamos herramientas y utensilios de última generación que sean capaces de garantizar este aspecto.

Además, la colocación de los Equipos de Protección Individuales o los procesos de montaje y desmontaje son otros de los puntos fundamentales en los que los expertos en seguridad continúan trabajando para perfeccionar todo el proceso.

Alufase es una de las compañías líderes en el sector a nivel mundial, con una amplia experiencia abasteciendo de soluciones para trabajos en altura en puntos de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

