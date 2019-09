La forma más eficaz de eliminar una mancha, por quitamanchas.org Comunicae

viernes, 6 de septiembre de 2019, 16:10 h (CET) Las manchas en la ropa pueden suponer un gran inconveniente si no se eliminan adecuadamente y en el menor tiempo posible. Para ello, existen numerosas técnicas para poder eliminar una mancha de forma rápida y barata Existen numerosos remedios para eliminar las manchas en la ropa. Algunas personas todavía usan remedios caseros que pueden ser efectivos para determinadas manchas, aunque no para todas. El vinagre es un ingrediente típico para quitar una mancha de forma artesanal. El bicarbonato de sodio es otro de los remedios muy utilizados para las manchas de aceite y grasa, ya que puede absorber estos componentes, con simplemente espolvoreando un poco del producto sobre la mancha y dejándolo actuar durante media hora.

Para aquellos que busquen un quitamanchas efectivo y barato, existen tiendas online como quitamanchas.org que disponen de todo tipo de productos quitamanchas adaptados a las necesidades de los usuarios. Según la mancha a eliminar y según el tipo de tejido, existen diferentes modelos adaptados a cada situación para poder dar una solución efectiva y recuperar el color y el buen estado de la prenda. El más vendido es el quitamanchas mercadona, que cuenta con una muy buena fama y además, tiene un precio muy aceptable.

Otro tipo de quitamanchas disponible es el quitamanchas de oxígeno activo. El oxígeno activo es un potente blanqueante que recupera el color blanco de cualquier prenda. Estos productos no contienen hipoclorito de sodio, por lo que no son tan corrosivos ni dañinos como la lejía. Por ello, este componente se sitúa entre los más populares en el sector de los quitamanchas. El más popular de esta gama es el oxígeno activo mercadona, por su económico precio.

La diferencia entre los quitamanchas y el oxígeno activo es que los primeros se destinan a la ropa de color y los segundos, a la ropa blanca. Usar el oxígeno activo en una prenda de color puede dañarla y comerse el color de la ropa.

