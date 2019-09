Cómo mejorar la seguridad en el hogar, por camarasdevigilancia.tech Comunicae

viernes, 6 de septiembre de 2019, 15:50 h (CET) En la actualidad existe un incremento de la inseguridad en las ciudades, y es por ello que numerosos propietarios y residentes se preocupan por mantener seguro su hogar y sus posesiones mediante la ayuda de diversas herramientas, como son las cámaras de vigilancia Las cámaras de videovigilancia aumentan sus ventas exponencialmente cada año debido al aumento de la delincuencia, sobre todo, en las ciudades más grandes del país. Estas cámaras tienen una señal de vídeo para poder grabar imágenes y sonido desde el ángulo donde estén colocadas, para posteriormente enviarse a un monitor o incluso al móvil del interesado, mediante una señal Wi-Fi o Bluetooth. Su avanzada tecnología permite monitorizar en tiempo real todo lo que suceda en el hogar, para mayor tranquilidad de los habitantes de la vivienda. También pueden instalarse en todo tipo de comercios, negocios, oficinas, etc. para poder vigilar los equipos que normalmente tienen un precio muy elevado. En estos casos, y más en empresas de gran tamaño, las cámaras de vigilancia se conectan a una sala de monitores desde donde se controlan todos los puntos principales del edificio.

En el caso de las cámaras de vigilancia para hogar, estas pueden tener un tamaño reducido o ser casi imperceptibles, como es el caso de las cámaras espía. Las cámaras tradicionales suelen captar un único ángulo, sin embargo, ahora han surgido las cámaras de vigilancia 360 grados, cuyo cabezal puede girar sobre su eje para captar una imagen completa de cualquier estancia.

Las tiendas online especializadas en cámaras de vigilancia como camarasdevigilancia.tech comercializan con multitud de modelos de estas cámaras para todo tipo de soportes. Es el caso de las ya conocidad cámaras para coches media markt, que disponen de un soporte ajustable para poder adherirse en el frontal del coche y mantenerlo vigilado en todo momento. Otro gran avance tecnológico son las cámaras de vigilancia sin cables, que permiten eliminar los cables y no entorpecer la decoración de la estancia, además de ser más práctico puesto que la señal se envía directamente por ondas.

