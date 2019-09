Innovation Summit de Barcelona dará las claves sobre cómo el Edge Computing afecta a los negocios

Los próximos 2 y 3 de octubre, Schneider Electric celebrará en Barcelona el Innovation Summit, reuniendo a más de 3.500 profesionales y expertos del sector de todo el mundo. Varios expertos de la compañía darán a conocer las técnicas innovadoras que necesitan los centros de datos para mantenerse a la vanguardia del sector y sacar el mayor partido del entorno digital Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, reunirá los próximos 2 y 3 de octubre en Barcelona a más de 3.500 expertos de todo el mundo en el Innovation Summit, el encuentro internacional de referencia de la compañía en el que compartirá las últimas tendencias, retos y oportunidades para potenciar y digitalizar la economía. Todo ello de la mano de un programa de conferencias de alto nivel sobre los retos, oportunidades y tecnologías disruptivas que están redefiniendo el futuro de la gestión de la energía y la automatización, como el IoT, la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain o el 5G.

Entre los múltiples temas que abordará el evento, habrá un espacio dedicado a la innovación en el sector a través de la gestión de los datos. Para satisfacer las demandas del nuevo mundo digital, los operadores de data centers necesitan herramientas de trabajo más fiables y eficientes que nunca. En su sesión, Dave Johnson, Executive Vice President de la división de IT de Schneider Electric, explorará los requisitos de los clientes y la innovación que los ejecutivos de los centros de datos necesitan para mantenerse a la vanguardia del sector. La ponencia contará con la participación de Fernando Villa, director de tecnología de la Sagrada Familia, que contará su experiencia en la gestión de datos de una de las principales arterias de Barcelona.

El escenario actual, en el que la demanda de datos crece a un ritmo exponencial, trae consigo una serie de necesidades que actualmente no están del todo cubiertas, por lo que hay que impulsar una transformación masiva en la forma en la que se implementa y administra la tecnología de la información. Schneider Electric expondrá el ecosistema necesario para aprovechar al máximo las ventajas del entorno digital de la mano de Mark Bidinger, President of the Cloud & Service Provider Segment en la compañía.

El encuentro internacional del Innovation Summit de Schneider Electric abordará las principales temáticas que están marcando sectores como el de las compañías eléctricas, transporte, agua, edificios, industria alimentaria, maquinaria, data center y retail, entre otros. En ese aspecto, se analizará cómo la transición energética y las nuevas tecnologías están cambiando la manera de gestionar la energía; cómo la sostenibilidad está afectando a las inversiones y las estrategias de negocio; y se profundizará sobre tendencias como el IoT, la inteligencia artificial, los hogares conectados, los servicios digitales y la ciberseguridad.

El Innovation Summit de Barcelona contará también con un espacio showcase de 5.000 metros cuadrados, el Innovation Hub, en el que Schneider Electric y sus partners mostrarán aplicaciones y experiencias reales de sus productos y soluciones más novedosas para que los asistentes puedan experimentarlas y observar de primera mano sus ventajas.

La participación al evento es por invitación, que se puede solicitar en este enlace. Para consultar todo el programa de conferencias y sus ponentes, visitar la página web del Innovation Summit Barcelona.

