Cómo diseñar un escaparate original que llame la atención, por Integrity Plus Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 17:31 h (CET) La mejor carta de presentación de un comercio físico sin duda es su escaparate. Por eso, es importante lograr al mayor impacto para atraer a los clientes que pasan a su lado. Integrity Plus, líderes del sector, desvelan las claves sobre cómo diseñar un escaparate original A pesar del auge del comercio electrónico, muchas tiendas físicas siguen luchando por mantenerse. Y en algunas calles se puede observar cómo lo hacen con gran éxito, aunque no sin esfuerzo. Todo el mundo trata de llamar la atención lo mejor posible, y para ello necesita un escaparate que sea original y haga que el público vea algo diferente. En http://www.integrityplus.es/ dan algunas pautas para conseguirlo.

Creatividad, la base para un escaparate original

No se puede ser original sin una buena dosis de creatividad, aunque no siempre se tiene claro cuál es este concepto.

Lo cierto es que ser creativo no tiene por qué resultar estrambótico o excesivo. De hecho, un escaparate de ese tipo puede que no encaje en según qué tiendas, o que acabe por cansar demasiado pronto.

La creatividad consiste en darle un toque diferente a algo cotidiano, como por ejemplo colgar cajas o bolsas de papel a modo de nubes, o poner perchas vacías para invitar a los usuarios a que entren a ver lo que hay en las demás.

Adaptarse a la temporada

Algo que debe tenerse en cuenta con los escaparates es la temporalidad de éstos. Hay ciertas épocas el año en las que se espera que haya determinados estilos de decoración, como bien destaca integrityplus.es, por lo que es bueno saber adaptarse a ellos, sin renunciar a un concepto que tenga personalidad.

Además, en algunas actividades como la moda o los complementos, puede ser necesario cambiar de escaparate cada poco tiempo, quizás cada mes o incluso menos. Es una buena oportunidad de mostrar productos que quizás no tienen mucha visibilidad dentro de la tienda.

Hacer una 'llamada a la acción'

Aunque este término es más conocido en entornos digitales, un escaparate físico también debe decir al usuario que tiene que entrar en la tienda para mirar y adquirir los productos. Puede hacerse dejando lugar a la imaginación, quizás con un escaparate que parece estar a medias, esperando a que el cliente lo termine. O mostrando directamente un mensaje que invite a mirar las últimas novedades, ofertas, etc.

Es verdad que para lograrlo habrá que planificar muy bien lo que se va a mostrar y lo que no. Pero el esfuerzo bien dirigido merecerá la pena, cuando se vea cómo empiezan a entrar personas al sentirse invitadas a hacerlo.

Utilizar una iluminación adecuada

A menudo, expertos como Integrity Plus apuntan a que la luz no se utiliza de la forma adecuada: "es una lástima, porque la iluminación correcta puede llamar poderosamente la atención. No se trata de que el escaparate parezca un faro, sino de aplicar la luz en zonas estratégicas, como si se tratara de un escenario.

Para hacerlo, lo mejor es estudiar la luz natural que hay, y ver cómo orientar tanto esta como los puntos de luz artificial que se van a colocar. Y trata de esconder los cables e interruptores salvo que quieras hacer un escaparate temático con estos elementos".

Ponerse en manos de profesionales

"Hay que ser modestos, y reconocer que sin experiencia no siempre se podrá acertar. Lo mejor es dejarlo en manos de profesionales como Integrity Plus, especializados en la creación y el diseño de escaparates de alto impacto, tanto para campañas temporales como permanentes.

Tanto si te atreves a hacerlo como si dejas que sean expertos los que se encarguen de ello, tu tienda física necesita un escaparate que llame la atención. ¿Qué ideas se te ocurren para conseguirlo?" concluye Integrity Plus.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.