Los planes más originales en Madrid, según Spain Car

jueves, 5 de septiembre de 2019, 16:50 h (CET) La capital ofrece todo tipo de actividades interesantes para disfrutar. Algunas de ellas muy cerca y otras en los alrededores. Spain Car, líderes del sector del alquiler de vehículos en Madrid, desvela algunos de los planes más originales para realizar por Madrid No hay duda de que Madrid es un destino que merece la pena visitar, tanto si se vive muy cerca como si hay que desplazarse para conocer sus muchos secretos.

Madrid es una ciudad cosmopolita y acogedora, donde todo el mundo puede encontrar un plan perfecto para hacer.

La lista de opciones es interminable, pero en esta ocasión Spain Car, empresa líder del sector de los vehículos de alquiler en Madrid ha compartido algunos planes menos conocidos, más allá de las clásicas salidas nocturnas, a los espectáculos o las experiencias gastronómicas en la gran variedad de los excelentes restaurantes que posee la Comunidad de Madrid.

Ruta por las 11 Villas

Las once ‘Villas de Madrid’ son Manzanares El Real, Patones, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés, Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría. Son pequeñas poblaciones con un patrimonio natural y cultural impresionante. Es posible disfrutar de estas rutas con un vehículo de alquiler , para moverse con total libertad y poder marcar el propio itinerario.

Algunas de estas villas están en la sierra de Guadarrama por lo que lo ideal es hacerse con un vehículo todo terreno que se puede alquilar en SPAIN CAR , que por sus características se puede adaptar a las necesidades de algunos de los caminos, que son un tanto agrestes. La belleza del paisaje sin duda es uno de los grandes atractivos de este plan, que se puede hacer con niños sin problema.

Spain Car también destaca que merece la pena acercarse a Manzanares el Real, Rascafría o San Martín de Valdeiglesias. Esta última población cuenta con un jardín con figuras hechas con setos, que se mezclan con las especies autóctonas creando un mundo mágico.

Lo cierto es que cualquiera de las 11 poblaciones que forman parte de la red, son lugares en los que disfrutar de un plan diferente por Madrid.

Un viaje a otra época

Madrid, como capital del reino, ha vivido momentos de esplendor. Eso se nota en la localidad de Aranjuez, donde se conservan palacios y jardines cercanos al río. Para llegar y moverse por el entorno, lo ideal es un alquiler todoterreno, con el que moverse tanto por la zona imperial como por los alrededores, que tienen un gran valor histórico y natural. Como la famosa huerta de Aranjuez, donde hoy todavía se cultivan fresas, producto típico de la zona que se podrá degustar en temporada. "Nada como unas fresas con nata para darse un homenaje en esta población. Además, puedes visitar el Palacio Real o la Real Casita del Labrador, caminar por los Jardines del Príncipe y mucho más, en un ciudad que fue villa y corte de la nobleza española.

Otra de las localidades mencionadas anteriormente, es Chinchón, famosa por su típico anís y una gastronomía espectacular, además de otros productos como el aceite de oliva. Una visita a alguno de los lugares monumentales te transportará al pasado" destacan desde Spain Car.

Madrid desde lo alto

En el barrio de Moncloa hay un faro. Se trata de un ascensor que eleva a sus usuarios más de 90 metros de altura, hasta un mirador donde poderse disfrutar de una de las mejores vistas de la capital. Pero al tener Madrid restricciones para el tráfico, lo ideal es alquilar un vehículo híbrido (eco) o eléctrico ( cero) para que moverse por Madrid no sea un problema. Se puede hacer en www.spaincar.es.

Aunque éste no es el único lugar desde el que se puede ver la ciudad desde lo alto. También puede acercarse a la Casa de Campo, donde está el conocido Parque de Atracciones, y subir a la noria. Desde allí, también se podrá conseguir una impresionante panorámica de gran parte de la ciudad.

Lo cierto es que Madrid ofrece mucho más que una ciudad bulliciosa. En los alrededores hay todo un universo por explorar, perfecto para todo tipo de planes, gustos y preferencias.

"¿Todavía no conoces Madrid? ¿Has venido muchas veces? Sea como sea, la Comunidad de Madrid siempre te sorprende" concluye Spain Car.

Fuente: SPAIN CAR (alquiler de coches, rent a car)

