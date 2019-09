DATA EXPERIENCE ROOM; el espacio donde vivir y sentir la tecnología más innovadora de los datos Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 16:34 h (CET) 5ª edición de Chief Data Officer Day estará en Madrid el día 26 de septiembre. El congreso Chief Data Officer Day contará con un espacio único y exclusivo para poner el dato en la práctica. Las empresas pioneras en la revolución del dato mostrarán en directo cómo aplicar la tecnología al servicio del negocio El congreso Chief Data Officer Day (CDO) ha creado un espacio original e innovador dentro del evento; Data Experience Room, de la mano de los patrocinadores Anjana Data, Snowflake y Denodo. Se trata de un lugar donde los profesionales del sector del dato expondrán sus últimas tecnologías para que los asistentes puedan probarlas de primera mano.

Data Experience Room es el concepto más experiencial del evento, pensado para todos aquellos profesionales y empresarios que quieran comenzar o aumentar la digitalización en sus empresas, consiguiendo una sólida estrategia de explotación de los datos.

Entre las tecnologías con las que se contará en Data Experience Room será con una solución para un gobierno de los datos real, ofrecida por Anjana Data, que ayudará a las organizaciones en la implantación de su estrategia promoviendo la democratización de los datos con la involucración de distintos roles en un enfoque centrado en metadatos.

Esta 5ª edición de Chief Data Officer Day (CDO) reunirá a más de 500 profesionales para dar respuesta a todas las preguntas más frecuentes del mundo de los datos. Hasta la fecha hay más de 20 ponentes confirmados y 13 patrocinadores, entre los que destacan SAS, Denodo, Axesor, Experian o Information Builders.

Para consultar más información sobre el evento: http://www.chiefdataday.com/

Sobre Chief Data officer Day 2019

Chief Data Officer Day 2019 es la cita imprescindible para el sector del big data. Un espacio de encuentro para analizar tendencias, proponer ideas y compartir posibles soluciones a los nuevos retos del futuro en la era del big data. Un evento en el que participan ponentes y patrocinadores de reconocido prestigio que fomentan el intercambio de conocimiento y know how profesional. En 2019 Chief Data officer Day celebrará su 5ª edición.

Sobre IKN Spain

IKN es la empresa organizadora de Chief Data Officer Day Madrid.Es, además, la empresa organizadora de otros grandes congresos en nuestro país, como Retail Forum, Revolution Banking, Pharmalog o Insurance Revolution.

Con 30 años de experiencia, es un referente en el intercambio de conocimiento empresarial y de generación de contactos profesionales a través de eventos multisectoriales, formaciones en abierto y a medida y soluciones nacionales e internacionales para el fomento del networking.

