YI Technology presenta Kami: la familia de soluciones de seguridad para un hogar conectado

jueves, 5 de septiembre de 2019, 16:11 h (CET) Una cámara de seguridad para el hogar basada en inteligencia artificial con capacidades de detección de movimiento por menos de 100 € YI Technology, Inc., el proveedor global de tecnologías y productos de imagen avanzados e inteligentes anuncia el lanzamiento europeo de Kami Indoor Camera, una cámara de seguridad para el hogar destinada a personas que demandan un producto premium, pero a la vez asequible. Kami Indoor Camera es la primera cámara, dentro de la amplia gama de Kami, que se lanza al mercado y a la que más tarde se unirán el resto de los productos.

"Después del éxito obtenido con nuestra gama de cámaras domésticas YI, queríamos ofrecer una línea más premium a nuestros clientes que reúna la tecnología más innovadora y de la más alta calidad con un diseño atractivo, y a la vez que sea fácil y rápida de configurar. Muchos clientes pueden ser reticentes a la hora de probar un sistema de seguridad más avanzado por presuponer que por ello son más costosos o difíciles de instalar. Sin embargo, con la gama de productos Kami Home, estamos ayudando a los consumidores a evitar estos problemas y cosechar los beneficios que puede proporcionar un sistema de seguridad para el hogar", dice Sean Da, CEO y Fundador de YI Technology.

Kami Indoor Camera es una cámara conectada con localización de seguimiento de movimiento inteligente y automático, movimiento horizontal y vertical mecánico, modo de privacidad que permite a los usuarios encender y apagar la cámara y función Wi-Fi de doble banda. Esta oferta premium cuenta con un diseño elegante y sofisticado para aquellos que buscan un control inteligente en interiores y opciones flexibles de almacenamiento en la nube, por menos de 100€.

La nueva Kami Indoor Camera se pueden encontrar por 99,9 € en Amazon y en Power Planet.

Próximamente, los consumidores también podrán comprar toda la gama Kami para la seguridad del hogar que incluirá Kami Wire-Free Security Camera y Smart Motion Sensor Starter Kit. Esta gama completa de cámaras Kami Home Security y Sensor Kit también se encontrarán disponibles a través de Amazon.

Tanto los productos de YI Technology, como los de la gama Kami se pueden encontrar a través del portal oficial de Amazon. Todos cumplen con el RGPD de la UE, con servidores en la nube con sede en Frankfurt, Alemania y en los que se compromete que todos los datos de los clientes están seguros, de ahí el compromiso de YI Technology de garantizar el pleno cumplimiento de las normas de protección de datos.

Características de la nueva Kami Indoor Camera (Y32)

● Grabación de video 1080P full HD para cámaras interiores y exteriores

● Rotación de 360º para vigilar toda el área

● Almacenamiento gratuito en la nube de por vida

● Cifrado de extremo a extremo integrado en Microsoft Azure Cloud

● Altavoz y micrófono incorporados para audio bidireccional.

● Detección de movimiento por medio del calor para una detección avanzada, personalizable y precisa.

● Detección de sonido anormal

● Modo de privacidad completa habilitado desde la aplicación Kami Home, que permite a los usuarios encender y apagar la lente

● Las luces LED se pueden apagar manualmente desde la aplicación Kami Home

● Visión nocturna ultra clara y mejorada

● Configuración en solo cinco minutos o menos con instrucciones paso a paso a través de la aplicación Kami Home (iOS y Android)

“En YI, siempre nos hemos comprometido a crear productos de calidad a precios asequibles. Estamos ampliando esta misión al ofrecer una familia completamente nueva de productos premium accesibles que trabajan juntos sin problemas para crear una solución de seguridad verdaderamente accesible y completa. Este es el núcleo del valor de Kami; seguridad superior, precio asequible e incluso menos esfuerzo" comenta Sean Da, CEO y Fundador de YI Technology.

La compra de Kami Indoor Camera incluye acceso gratuito de por vida a la nube de Kami. A diferencia de otras compañías de cámaras de seguridad, YI Technology ofrece almacenamiento gratuito en la nube, ya que la compañía cree que tener acceso al contenido grabado no debería ser un servicio de suscripción.

Todos los videos con detección de movimiento y alertas activadas por sonido se guardan como videoclips de seis segundos y se almacenan durante siete días en la nube de Microsoft Azure, lo que permite a los usuarios volver a ver el video grabado fácilmente, sin requisitos de suscripción. Para aquellos que quieran guardar imágenes durante 15 o 30 días, también está disponible un plan adicional para la compra.

La innovadora aplicación Kami Home permite a los consumidores controlar su cámara, cambiar la configuración y obtener acceso de por vida a las imágenes existentes en la segura Kami Cloud.

Esta asequible y premium Kami Indoor Camera es ideal para todos, desde una persona que vive en un apartamento tipo estudio hasta el propietario de mascotas, familias con hijos recién nacidos e incluso aquellos que viven en grandes espacios. YI Technology ofrece el lujo de la comodidad del hogar y la tranquilidad a todos sus clientes con la nueva gama Kami Home Security.

Noticias relacionadas Cómo diseñar un escaparate original que llame la atención, por Integrity Plus Cómo hacer una reforma sin gastar mucho dinero, por Reforma Madrid Trucos para acelerar el crecimiento del pelo, por crecepelo.pro IMF Business School analiza la baja laboral voluntaria: ¿dejarlo todo y empezar de cero? Cómo disimular la calvicie con una prótesis capilar, por protesiscapilares.pro