Neurofix y Qualitecfarma inician un ensayo clínico en dolor neuropático para pacientes con lesión medular

La biotecnológica salmantina Neurofix Pharma y la CRO Qualitecfarma comienzan el ensayo clínico de fase IIa para la determinación de la seguridad y eficacia de su compuesto NFX88. Este fármaco está destinado al tratamiento del dolor neuropático en pacientes que han sufrido una lesión medular Con motivo del día internacional de la lesión medular, Qualitecfarma y Neurofix Pharma hacen público el inicio del ensayo clínico* de fase IIa con el fármaco NFX88 para el dolor neuropático en pacientes con lesión medular en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Dicho hospital es un centro de referencia a nivel internacional en el tratamiento de este tipo de pacientes.

Este ensayo clínico tiene como variable principal la seguridad del fármaco y la eficacia como secundaria. Con la puesta en marcha de este ensayo, que reclutará alrededor de 60 pacientes, se pretende dar un primer paso en la obtención de resultados positivos que puedan dar lugar a futuros ensayos con un mayor número de pacientes.

“Confiamos en que este fármaco suponga un importante avance y una mejora sustancial de la calidad de vida de los lesionados medulares que sufren dolor neuropático” ha explicado Óscar Mesa, CEO de Qualitecfarma. Añadiendo “Se trata de los primeros pasos en el plan de desarrollo clínico del fármaco sobre un número reducido de pacientes, confiando que se pueda llevar a cabo estudios más amplios en el futuro”.

El promotor de este ensayo que pone en marcha Qualitecfarma, es la compañía salmantina Neurofix Pharma. Una compañía especializada en el desarrollo de productos para el tratamiento de trastornos neurológicos que, además de este NFX88, está desarrollando fármacos destinados al a promover la recuperación de la movilidad en pacientes con lesión medular o al tratamiento de trastornos del sueño.

Neurofix obtuvo la mejor nota de España de la línea NEOTEC por el Ministerio de Economía y Competitividad en 2017, ha recibido 2 sellos de excelencia por parte de la Unión Europea en 2017, está registrada como SME europea y Pyme Innovadora.

“Estamos al inicio de un ensayo importante con un número significativo de pacientes, es un gran paso para la empresa que nos hace estar muy esperanzados e ilusionados con el futuro de la misma” comenta Miguel Angel Avila CEO de Neurofix

“Estamos muy orgullosos de trabajar en este campo de la mano de Neurofix, porque creemos que van a aportar grandes soluciones a los trastornos neurológicos en el futuro” , ha afirmado Óscar Mesa.

En este primer ensayo, el reclutamiento de pacientes se va a hacer a nivel nacional en otros centros de referencia como El Hospital Vall d´Hebron de Barcelona, el Hospital Universitario de La Coruña y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

*A randomized, double-blind, placebo controlled, parallel group, multicentric, phase IIa clinical trial to evaluate the safety, tolerability and therapeutic efficacy of daily oral treatment with NFX88 on neuropathic pain in patients with spinal cord injury.

Acerca de QUALITECFARMA

QUALITECFARMA es una firma especializada en servicios para la industria farmacéutica y biosanitaria cuya actividad está centrada en campos como la investigación clínica, el soporte regulatorio, la farmacovigilancia y el desarrollo estratégico, en búsca de oportunidades de crecimiento para sus clientes. En concreto, el área de trabajo de QualitecFarma se centra en:

Desarrollo clínico de nuevos medicamentos y alternativas en diferentes áreas terapéuticas, para empresas y organizaciones desde start ups a grupos multinacionales y proyectos de investigación públicos, Spin off o fundaciones para la I+D.

Fomento de la investigación clínica en España.

Rondas de financiación de proyectos emprendedores.

Registro internacional de medicamentos, medical devices, food supplements, cosméticos.

Implantación y gestión de sistemas de Farmacovigilancia.