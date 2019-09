Iprecom, la solución integral de ingeniería hidráulica Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 12:30 h (CET) Iprecom aconseja sobre los distintos tipos de bombas de agua disponibles en el mercado Iprecom es una empresa líder en el sector de la reparación de bombas hidráulicas. Cuenta con 20 años de experiencia trabajando como delegación oficial de la marca ESPA, además de ser los distribuidores oficiales de esta marca.

Su equipo técnico está formado por profesionales especializados en el sector que no dudarán en ofrecer un asesoramiento completo basándose en las necesidades de los clientes, con el único objetivo de ofrecerles el mejor servicio técnico ESPA y su posterior soporte postventa con el mantenimiento y reparación de todos los productos y equipos Espa.

Se encuentran siempre a su disposición y estarán dispuestos a solventar cualquier necesidad, duda o cuestión relacionada con este sector.

Esta compañía también se dedica a la venta y distribución de las mejores bombas, sistemas y equipos de gestión del agua del mercado, tanto para uso doméstico como residencial.

Ofrece gran cantidad de productos y bombas de agua, cada una de ellas destinada a un trabajo específico.

Cuentan con bombas sumergibles en aguas limpias como su bomba sumergible Espa acuaria, que se utiliza en aguas claras para instalaciones de bombeo, riego, fuentes etc.

También tienen bombas sumergibles en aguas residuales, para esta ocasión utilizan las bombas drainex espa como es la bomba drainex 202, esta se utiliza en aguas procedente del baño, fosas sépticas o aguas estancadas que generalmente contienen partículas.

Las bombas hidráulicas tienen muchos usos, se pueden encontrar realizando varias funciones entre las que destacan: vaciar estancias inundadas, suministrar agua a una vivienda, ya sea desde pozos o depósitos; depurar las aguas de la piscina o regar mediante aspersores o manguera.

En Iprecom también se pueden encontrar otros servicios como el cálculo y diseño de instalaciones y la asistencia técnica.

