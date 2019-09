Damià Díaz, primer artista español que expone en el Palacio Nacional de Ajuda de Lisboa La obra de Damià Díaz forma parte de destacadas colecciones privadas nacionales e internacionales Redacción Siglo XXI

jueves, 5 de septiembre de 2019, 12:33 h (CET) El artista Damià Díaz inaugura el próximo 17 de octubre la exposición individual El Camino de la mirada / O caminho do Olhar en el Palacio Nacional da Ajuda de Lisboa. Se trata de la primera vez que un español es invitado a intervenir en este singular espacio de la capital portuguesa.



La exposición, comisariada por Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra (YGBART), ocupará dos plantas del Palacio e incluirá una selección de esculturas de resina pintada, impresión digital sobre cerámica y realidad aumentada. Esta última técnica, con la que el artista amplía su vocabulario expresivo y complementa las técnicas clásicas como el dibujo, la pintura y la escultura, le permite transformar ambientes y crear espacios oníricos donde el espectador interactúa con la obra gracias a las nuevas tecnologías.



El director del Palacio da Ajuda, José Alberto Ribeiro, ha apostado por la obra de Damià Díaz "por su capacidad para intervenir el espacio creando un diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio artístico". Un proyecto expositivo de una envergadura que, desde la propuesta de Joana Vasconcelos en 2013, no se había realizado en esta sede.



Esta exposición, que se circunscribe en el marco de la bienal Mostra Espanha 2019, supone un nuevo paso en la trayectoria internacional del artista, mejor conocido fuera de nuestras fronteras, especialmente en el norte de Europa, donde su obra forma parte de diversas colecciones. Anteriormente, Damià Díaz ha realizado intervenciones en espacios de importante valor histórico y de patrimonio artístico como Saint Louis de l'Hôpital Salpêtrière, en Paris; el Museo Casa de Erasmo de Róterdam, en Bruselas o la Capilla de la Sapiencia y el Claustro de la Nau en la Universidad de Valencia.



La trayectoria artística de Damià Díaz se caracteriza por una búsqueda constante que vincula el humanismo, el clasicismo artístico y la herencia renacentista y barroca con materiales y tecnologías modernas. En cuanto a los temas, como destaca Rosina Gómez-Baeza, comisaria, "el trabajo de Damià gira en torno a la naturaleza humana, y sentimientos como la desvinculación o el desapego, que tocan directamente su sensibilidad, son visibles en toda su obra". En ella hay un diálogo constante entre las obsesiones del artista, la obra de arte, el espacio y el observador.



Damià Díaz Damià Díaz (Alicante, 1966) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y por la l’Ecole nationale supérieure des arts visuels de La Cambre de Bruselas, ciudad en la que desarrolló los primeros pasos de su carrera profesional.



Inicialmente su aproximación a las artes plásticas fue a través del dibujo. De manera paralela su interés por el grabado calcográfico le llevó a colaborar con el taller de Joan Romà en Barcelona. Ya en la Ecole de La Cambre de Bruselas investigó en la práctica transdisciplinar, vídeo, instalación e intervención, una iniciación a su relación con la arquitectura y los “site specific projects”. Entre los años 1991 y 1998 realizó distintas exposiciones por Europa: Mont de Marsans, Hamburgo, Larh, Valencia y Maastricht. Durante el período de 1995 a 2001 fue director de arte y escenografía del Festival “Nits de la Mediterrània”.



En el año 2002 “Temps i Pensament”, una gran intervención “site specific” en la Capilla del Hospital de la Pitié-Salpêtrière de París, marcó el principio del diálogo equilibrado entre la luz y el espacio por medio de la escultura. Este proyecto fue expuesto posteriormente en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA). A partir de ese momento Damià investiga nuevos materiales, aluminio, plásticos, metales soldados y resinas sintéticas, que contrastan con sutiles dibujos sobre papel que nunca ha abandonado.



