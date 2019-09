PSOE y Pedro Sánchez ganan en Twitter a Iglesias y Podemos El actual panorama de gobierno español genera una media de 73.500 tweets 170 millones de impresiones al día Redacción Siglo XXI

jueves, 5 de septiembre de 2019, 12:27 h (CET) Han pasado más de 120 días de las últimas elecciones generales en las que los españoles se expresaron sobre el tipo de gobierno que querían para liderar el país. Sin embargo, tras más de 4 meses España todavía no tiene gobierno y la falta de acuerdo entre los políticos protagonistas del panorama nacional ha hecho que los españoles y su clase política se pronuncian en Twitter, muchos de ellos hablando de la posibilidad de que nos enfrentemos a unas nuevas elecciones. Metricool, la empresa especializada en gestión y análisis de contenidos en redes sociales, ha analizado las cuentas de los líderes políticos llamados a establecer un acuerdo de gobierno y sus partidos, así como el impacto que está teniendo la situación actual en la red social más política del momento.



Los datos generales de la monitorización que ha llevado a cabo Metricool los días 29 y 30 de agosto de 2019 muestran que el estancamiento de gobierno ha producido más de 2.940 tweets y 90 imágenes por hora, generando un total de 147.000 tweets, 39.654 participantes, 4.515 imágenes y 340 millones de impresiones compartidas.



En el punto de mira de todo este revuelo twittero, los políticos protagonistas del actual bloqueo gubernamental han tenido reacciones distintas en la red social: mientras que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez se ha ‘mojado’ con una frecuencia de publicación de 2 tweets, Pablo Iglesias ha permanecido en silencio en Twitter con 0 tweets. Sí lo ha hecho la cuenta de su partido, Podemos, publicando un total de 15 tweets, de los cuales ha generado más interacciones uno sobre las declaraciones de Iglesias en la entrevista del programa Hoy por Hoy de Cadena Ser. Más o menos la misma frecuencia de publicación ha tenido la cuenta del PSOE, con 16 tweets.



El estudio de la herramienta de social analytics revela una victoria del PSOE y Pedro Sánchez ante Podemos e Iglesias, al menos en Twitter: las cuentas con más interacciones son la del PSOE con 48,579 y la de Pedro Sánchez con 46,199, mientras que Podemos llega a tener 33,841 y Pablo Iglesias 28,940. Además, Pedro Sánchez ha sido mencionado en un total de 48.874 tweets y Pablo Iglesias en 31.391.



Ranking de participantes





Representando a lo más destacado de la opinión pública española en Twitter, Metricool ha establecido también un ranking de los participantes twitteros sobre el actual embrollo político en el período de tiempo analizado: en primer lugar se encuentra el periodista Max Pradera, seguido del periodista Javier Ruiz, Rubén Sánchez de Facua, la diputada de Vox Macarena Olona y el ex integrante de Podemos Juan Carlos Monedero. De entre todos ellos, Rubén Sánchez de Facua cuenta con uno de los tweets con más retweets.



La idea de unas próximas elecciones generales ha sido el tema por excelencia en Twitter, siendo mencionado en 5.489 tweets. Mucho menos se ha nombrado la palabra investidura, que aparece en 994 tweets. En los comentarios de Twitter han predominado los hashtags #investidura y #nuevaselecciones, pero también se ha twitteado sobre el tema político del momento con #los24devox (985 tweets), #sosprisiones (793 tweets), #sanidad (620 tweets) y #pedromójate (450 tweets).



