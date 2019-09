Grupo SIM presenta la Fábrica Inteligente en la próxima Feria Hábitat de Valencia Comunicae

jueves, 5 de septiembre de 2019, 07:03 h (CET) La digitalización de los procesos productivos mediante sensores y sistemas de información ha irrumpido en la industria del mueble, tapizado y descanso. Ahora se pueda contar con procesos mucho más eficientes y productos de mayor calidad, toda una revolución de la industria 4.0 La digitalización de los procesos productivos mediante sensores y sistemas de información ha irrumpido en la industria del mueble, tapizado y descanso. Ahora se pueda contar con procesos mucho más eficientes y productos de mayor calidad, toda una revolución de la industria 4.0.

En el sector de mueble se ha conseguido agilizar y acortar los procesos de pedidos y fabricación gracias a diferentes sistemas de software. Estos nuevos sistemas permiten que el cliente realice el pedido de su producto con toda la información necesaria como, telas, colores, costuras, accesorios y hasta el más mínimo detalle. En tiempo real recibirá en pantalla el precio del producto tal y como lo está configurando. Cuando se confirme y realice el pedido, todas estas personalizaciones se enviarán directamente a la fábrica, sin errores y sin tiempo dedicado.

La interconexión entre diferentes procesos productivos, los nuevos avances en robótica y la identificación automática, son cambios que se traducen en innovadores sistemas de fabricación, caracterizados por la rapidez, flexibilidad y seguridad de los procesos que conducen al producto final.

Grupo SIM es líder en consultoría, software, RFID y robótica avanzada desde hace más de 20 años. A través de sus firmas Reinizia, Simgest, ON Identity y Probot, mostrará en la Feria HABITAT 2019 soluciones específicas para el sector del mueble, tapicería y descanso, para la optimización de procesos y la efectividad productiva.

Como en la anterior edición de la Feria Hábitat de Valencia se podrá contemplar novedades para la fábrica inteligente, desde aplicaciones móviles (SIMGESTsuite) conectadas con el ERP SIMGEST hasta sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), simulador de pedidos en 3D y la Célula Robotizada, solución para el sector del descanso para la fabricación de tapas y bases tapizadas.

Se mostrarán soluciones a medida integradas con el ERP Simgest, programa líder de gestión a nivel nacional. Como SIGESTsuite, una suite de soluciones en la palma de la mano, un conjunto de aplicaciones integradas para trabajar en equipo que aseguran una mayor movilidad y eficiencia.

sim3D – Simulador de pedidos 3D y personalizador de productos online. Herramienta líder para ventas sin errores, precios a tiempo real y simulaciones realistas del producto.

– Simulador de pedidos 3D y personalizador de productos online. Herramienta líder para ventas sin errores, precios a tiempo real y simulaciones realistas del producto. simNET – 'Tu Oficina Virtual'. Ahora los pedidos pendientes, albaranes, facturas y riesgos, estadísticas etc. en una APP.

– 'Tu Oficina Virtual'. Ahora los pedidos pendientes, albaranes, facturas y riesgos, estadísticas etc. en una APP. sim.QRPRODUCCIÓN – 'Tu control de producción en fábrica'.

– 'Tu control de producción en fábrica'. sim.INCIDENCIAS – Control de incidencias.

– Control de incidencias. sim.CAMERAVIEW – Control de calidad.

– Control de calidad. sim.PRESENCIA – La solución para el control de acceso de los empleados.

– La solución para el control de acceso de los empleados. sim.LOGISTICS – Entregas digitalizadas. Finalmente, se realizarán demostraciones de las últimas soluciones en tapicería y descanso para el control automático de la producción, almacenes y expediciones, así como de la integración con proveedores empleando la tecnología RFID.

Se encuentran en el stand N2-DT-20, durante los días del 17 al 20 de septiembre en la Feria Hábitat de Valencia. Se pueden solicitar demostraciones personalizadas, completando el siguiente formulario: https://gruposim.eu/planifica-visita-feria-habitat/ y además de conseguir acreditación para la feria.

Más información en https://gruposim.eu

