Leyton apuesta por la innovación española en Las Vegas

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 16:49 h (CET) Leyton Sustainable Start-up Challenge CES 2020: abre hoy a las 14h una convocatoria pública para financiar la participación de 5 startups de 9 países, entre ellos España, en la prestigiosa Feria Internacional CES de Las Vegas en enero de 2020. Plataforma del concurso: www.agorize.com/en/challenges/leyton_ces2020. Leyton propone estrategias financieras enfocadas a la financiación de la innovación, la fiscalidad y el ahorro de costes, mejorando el rendimiento de las empresas españolas dedicadas al I+D+i Nuevas oportunidades para su I+D+i.

Leyton en datos: 46 millones de ahorro en incentivos fiscales en el ejercicio fiscal 2018. Los clientes de Leyton en España optimizan sus impuestos, y los ahorros generados llegan a alcanzar hasta el 59% del gasto incurrido en actividades y proyectos de I+D, y un 12% para los proyectos de Innovación Tecnológica (IT)

París, 1997. Nace Leyton, una consultora que, adaptándose al auge de la innovación y la tecnología en los mercados nacionales e internacionales, se dedica a asesorar y acompañar a las empresas del mundo I+D+i para mejorar su rendimiento y estabilidad financiera.

Leyton es una consultora que, desde 1997, se dedica a asesorar y acompañar a las empresas del mundo I+D+i para mejorar su rendimiento y estabilidad financiera adaptándose al auge de la innovación y la tecnología en los mercados nacionales e internacionales. Hoy Leyton, se ha convertido en una red de asesoramiento global que cuenta con más de 9.000 clientes y con 27 oficinas en los 9 países donde actúa.

Hoy Leyton, se ha convertido en una red de asesoramiento global que cuenta con más de 9.000 clientes y con 27 oficinas en los 9 países donde actúa. Un crecimiento que se explica por la constante y creciente necesidad de las empresas de ser eficientes económicamente para afrontar los retos del presente y del futuro.

En España, Leyton Iberia se ha consolidado como una consultora altamente especializada en asesorar a las empresas y startups dedicadas a la innovación, la investigación, la tecnología y el medioambiente, independientemente de su tamaño y particularidades, y con una filosofía muy clara y poco común en nuestros entornos empresariales: la innovación es un mundo lleno de oportunidades de crecimiento si se desarrolla una estrategia financiera acertada y rigurosa, enfocada al ahorro, la inversión y los incentivos fiscales.

De España a las Vegas: el gran reto Leyton 2020

Más allá de ofrecer sus servicios, Leyton también se ha asentado en nuestro país para captar talento y posicionar a empresas y startups españolas en lo más alto del panorama internacional de la innovación y la tecnología. Y para ello va a llevar a cabo distintos programas y convocatorias para el apoyo y la difusión de proyectos I+D+i.

Como recuerda de nuevo su CEO, David Parra “España tiene un enorme potencial en I+D+i. Hay startups y proyectos increíbles. Nuestra labor no es solo ofrecer asesoría y servicios. Nuestra filosofía es también dar oportunidades y eso vamos a hacer”

Entre sus próximas iniciativas, destaca el concurso internacional "Leyton Sustainable Start-up Challenge CES 2020",que se lanza hoy para financiar la participación de 5 startups en la prestigiosa Feria Internacional CES (Consumer Technology Association) de las Vegas, Nevada, y que tendrá lugar del 7 al 10 de enero de 2020. Una cita imprescindible para dar a conocer las últimas y más importantes tendencias en innovación tecnológica a nivel mundial www.ces.tech

Se trata de un concurso internacional en el que pueden participar startups de los 9 países donde actúa Leyton (Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Polonia, Países Bajos, Reino Unido, EEUU y España), siempre y cuando sus proyectos demuestren ser innovadores y beneficiosos para el Desarrollo Sostenible; es decir proyectos Greentech y Goodfortech.

Cada país tiene un jurado compuesto por consultores del grupo Leyton y por profesionales expertos en Tecnología y Desarrollo Sostenible, que seleccionarán a dos startups por país en una primera fase de evaluación. En España, el jurado estará presidido por Pedro Domínguez, CIO de Schneider Electric Iberia, Electronic Engineery y Albert Tort CTO de Sogeti España (Capgemini Group) y director of SogetiLabs Spain, Tech PhD. Los finalistas pasarán entonces a una segunda fase donde un jurado internacional escogerá a las 5 startups ganadoras de entre las 18 finalistas. .

Las 5 candidaturas ganadoras se anunciarán el próximo 16 de octubre, y acudirán a las Vegas con stand y un lugar destacado en la exposición, gracias a la financiación y apoyo de esta iniciativa del grupo Leyton.

La convocatoria se abre hoy mismo y finaliza el próximo día 2 de octubre, y pueden consultarse sus bases y requisitos en www.agorize.com/en/challenges/leyton_ces2020

Las comunicaciones y novedades del proceso de selección se podrán seguir en los siguientes canales oficiales Leyton Iberia: LinkedIn, Twitter y la propia plataforma creada para el concurso anteriormente compartida.

Innovar es rentable. Ahorrar es posible

Su éxito internacional reside en ofrecer en primer lugar un análisis inicial exhaustivo y gratuito de la empresa y/o proyecto que lo requiera, detectando todas las posibilidades y canales de inversión, financiación y deducciones fiscales que existen para el desarrollo I+D+i. Paralelamente, Leyton identifica e implementa medidas de ahorro vía reducción y/o optimización de impuestos, tributos locales, bonificaciones y costes de funcionamiento. Todo sea por lograr la eficiencia, y obtener márgenes y recursos financieros adicionales.

Y es que, identificar estos mecanismos y oportunidades, no es tarea fácil para empresas y emprendedores si no conocen en profundidad todos los instrumentos y procedimientos de las Administraciones Públicas del lugar donde operan, o donde quieren operar. Por eso Leyton, con sus 22 años de experiencia y con un grupo multidisciplinar de expertos, se centra en las especificidades técnicas y burocráticas de las instituciones y organizaciones, ya sean locales, autonómicas, estatales o internacionales.

Su CEO en España, David Parra explica que pese a que “existe una idea generalizada de que innovar es casi siempre asumir grandes pérdidas y riesgos económicos, se puede ser muy competitivo y eficiente tomando las medidas adecuadas”. En ese sentido, resulta fundamental desarrollar “una estrategia financiera rigurosa basada en tangibles, en deducciones fiscales y en el ahorro de costes e impuestos”.

Así, la mayor parte de los clientes de Leyton ha conseguido optimizar sus impuestos y pagar menos, y gracias a las deducciones fiscales, los ahorros generados pueden alcanzar hasta el 59% del gasto incurrido en actividades y proyectos de I+D, y un 12% para aquellos proyectos identificados como Innovación Tecnológica (IT). Leyton España cerró con 46 millones de ahorro en incentivos fiscales en el último ejercicio fiscal 2018.

Además Leyton funciona con remuneración a éxito y según resultados, dando oportunidades reales a la innovación y al incremento de los beneficios de las empresas.

Sobre Leyton

Leyton es una consultora de asesoramiento global, con más de 9.000 clientes y con 27 oficinas en los 9 países donde actúa, que mejora el rendimiento financiero de las empresas dedicadas al I+D+i y el medioambiente. Sus servicios están enfocados a la financiación de la innovación, la fiscalidad y el ahorro de costes. Los retos Leyton Iberia buscan captar talento e incentivar la innovación en España en un mundo lleno de oportunidades de crecimiento.

