Iztac festeja el Día de la Independencia de México con un delicioso menú degustación

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 16:38 h (CET) El restaurante Iztac de Madrid festeja el día de la independencia con un delicioso menú degustación en su restaurante El 16 de septiembre de 1810 fue el día en el que se consumó la independencia de México. A consecuencia de este acto, que desencadenó una gran pasión mexicana, se celebra la noche del 15 de septiembre el famoso “Grito de Independencia” o “Grito de Dolores”, que conmemora el discurso proferido por el cura Manuel Hidalgo en la ciudad de Dolores (hoy denominada Dolores Hidalgo), cerca de Guanajuato.

Como en todas las fiestas patrias, en México, la gastronomía juega un papel muy importante. No en vano fue la primera cocina declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por lo que IZTAC, -convertido ya en todo un referente de la auténtica cocina mexicana en Madrid-, conmemora esta festividad tan significativa en México, con un menú degustación especialmente diseñado por Nacho Oropeza, chef ejecutivo del restaurante, que se podrá degustar el próximo día 14 de septiembre en servicio de cena.

Una receta que nunca falta en la celebración de dichas fiestas es el delicioso chile en nogada que se incluye en el Menú Degustación en 8 pases que se ofrecerá únicamente en la cena del día 14 de septiembre al precio de 50 euros (bebidas no incluidas) y que se compone de los siguientes platillos:

Caldo de camarón

(caldo de gambas con patata, nopal y zanahoria)

Tortita de papa con costilla y verdolaga

(costilla guisada con verdolaga sobre puré de patata capeado)

Gordita rellana de moronga

(Masa de maíz rellena de morcilla guisada con cacahuete, epazote y chile serrano)

Chile en nogada

(Chile poblano relleno de frutas, frutos secos, carne picada mixta, bañada en una salsa de nuez, queso de cabra, jerez y nata)

Chancla Poblana

(Pan bañado con salsa de chorizo y chile guajillo, relleno de aguacate y pollo)

Muslo de pollo en mole verde

(Muslo de pollo relleno de una salsa de tomatillo, pipas, epazote y hoja santa)

Pulpo a la brasa zarandeado

(Taco de pulpo marinado en mayonesa, achiote y chile guajillo cocinado a la brasa))

Papaya con chata

(Papaya bañada en una salsa de piloncillo infusionada con chaya)

Sobre Iztac

Ubicado en la plaza de la República del Ecuador, IZTAC abrió sus puertas en el mismo espacio en el que en 1959 se inauguró México Lindo con el fin de continuar con el linaje, cultura y tradición del que fue primer restaurante mexicano de Madrid. Un templo gastronómico que atesora la apabullante y fascinante esencia de México.

Una celebración de los sentidos en la que no falta la explosión en el sabor y color de los platos. La carta recorre desde el noroeste en Baja California hasta el suroeste en Quintana Roo. Un total de 32 estados plasmados en cada una de las creaciones presentes en ella sintetizan las diferentes opciones culinarias dentro del país.

El interiorismo, firmado por el estudio de arquitectura Free Hand, es una extensión más de la tradición que profesa su carta. Un lugar lleno de luz en el que sentirte como en casa donde se une la elegancia minimalista con materiales como la madera que aporta sensación de calidez.

Los lienzos realizados por el artista Gabriel Moreno se integran perfectamente al diseño del restaurante y narran la maravillosa leyenda del Popo y el Iztac los dos grandes volcanes que se admiran desde la Ciudad de México.

Plaza de la República del Ecuador, 4 28016 Madrid

Horario: Cierra domingos noche y lunes. Resto de días de 13,30 h. a 16.30 h / 20.30 – 0.00h.

Precio menú Día de la Independencia: 50 € (sin bebidas)

