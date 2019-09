La vocación se aprende, según Oscisa Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 16:23 h (CET) Tradicionalmente, se ha señalado la importancia de la vocación a la hora de seleccionar un buen y satisfactorio trabajo. Grupo Oscisa, expertos formadores en Marketing Directo, desvelan las claves de la convergencia del binomio: vocación y capacitación Se dice que hay profesiones que son vocacionales, y otras que no. Y aunque en muchos casos esta afirmación pueda ser real, y se considere que ya desde pequeños las personas puedan tener más o menos claro a qué quieran dedicarse, en términos generales los expertos apuntan a que pueda ser tan cierto como falso.

La vocación se define como una inclinación a un estado, una profesión o una carrera (RAE). Lo que podría decirse también, en otras palabras, sentirse atraído o interesado por esa profesión o carrera. Muchas personas podrán preguntarse: ¿cómo puede esto convertirse en profesión vocacional? Según Oscisa, líderes en su sector, se puede conseguir gracias a la capacitación.

Cuando cada persona se plantea (los que hayan tenido la oportunidad), las diferentes posibilidades de lo que se quiera estudiar para luego dedicarse a ello. Se hace imaginándose en un puesto laboral determinado, desempeñando dicha profesión. El futuro más inmediato se elige imaginando el futuro más lejano, pero según los expertos, muchas, muchas veces, la imaginación no se corresponde con la realidad futura. Aún así, las personas eligen capacitarse para esa profesión estudiando las materias correspondientes en la universidad o FP.

Llegada la hora de ponerse a trabajar, muchas personas se dan cuenta de que gran parte de las cosas que han aprendido no les serán necesarias, y de que las tareas que se imaginaban desarrollando, no serán las que finalmente hagan.

Y es que los obstáculos son oportunidades para la creatividad.

Sucede entonces que médicos como el Gran Wyoming se convierten en humoristas o Bryan May, Rector honorífico de la Universidad John Moores de Liverpool y astrofísico, se convierte en guitarrista y compositor del extinto grupo Queen.

Y es que a veces la vocación se tiene, pero muchas otras veces se aprende.

Otro de los refranes interesantes que pueden explicar esta situación es el de 'Hace más el que quiere que el que puede'. Y es que efectivamente, se puede aprender y desarrollar una vocación especial y real hacia una profesión simplemente con la voluntad o simple propósito de querer hacerlo, porque la persona descubre que le gusta.

"La voluntad es nuestra herramienta más poderosa para conseguir nuestras metas y definir perfectamente lo que queremos y cómo queremos ser. Y así ocurre con muchos jóvenes que buscan empezar en un empleo para el que no saben si valdrán, o si les gustará, pero que con voluntad inician la andadura que posiblemente les lleve a la meta. Si no la meta imaginada, otra también interesante" según Grupo Oscisa.

Los obstáculos son oportunidades para la creatividad

Muchos jóvenes apuestan por trabajos 'duros' como es el marketing directo o la venta directa, como en Grupo Oscisa, líder en su sector en toda la zona norte. Un trabajo para el que efectivamente la vocación ayuda, pero para el cual, Oscisa facilita una serie de herramientas motivacionales y formativas que capacitan perfectamente para el trabajo y desarrollarán una vocación real en los agentes comerciales que se animen a ello.

Si una persona no siente pasión por lo suyo y no tiene voluntad para realizar su trabajo, tanto sus resultados como su esfuerzo serán mediocres. Da igual que se trate de un vendedor, un médico o un guitarrista.

Por eso, cada vez más empresas como Grupo Oscisa invierten en formación, capacitación y motivación de sus trabajadores. Porque un comercial motivado, capacitado con las herramientas necesarias y con una vocación por su profesión, será imparable en conseguir sus objetivos.

Oscisa Solutions lleva años practicando esta filosofía. Apuesta por sus trabajadores, no por lo que pueden aportar ahora, si no por lo que podrán aportar mañana con una buena dosis de voluntad.

Comidas de empresa, charlas con coaches motivacionales, experiencias de otros compañeros, talleres conversacionales, etc, con algunas de las actividades que se llevan a cabo desde Oscisa, empresa líder en marketing directo con sede en Bilbao.

"Ya desde bien jóvenes se puede, gracias a este tipo de empresas, disponer de conocimiento suficiente para saber si es o puede ser una profesión ‘vocacional’. Y si no lo es, tan solo habremos sido lo suficientemente buenos como para ganar nuestro primer buen sueldo" añade Oscisa.

