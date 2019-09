Information Builders posicionada en el Cuadrante de Visionarios Gartner 2019 para Herramientas de Integración de Datos

La evaluación se ha basado en su visión global y en su capacidad para ejecutar Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, anuncia su posicionamiento en el cuadrante de Visionarios del Cuadrante Mágico de Gartner 2019 para Data Integration Tools por segundo año consecutivo*.

Las empresas modernas aprovechan el creciente arsenal de fuentes de información -internas, de partners o aplicaciones de terceras partes- que muchas veces llevan a silos de información y a tener una visión del negocio incompleta o reducida. Una herramienta de integración de datos robusta puede ayudar a romper esos silos y a ofrecer la visión organizacional holística necesaria para tomar decisiones estratégicas y mejorar las eficiencias operacionales.

Information Builders ofrece un gran número de herramientas de integración de datos, incluyendo la plataforma de integración de datos Omni-Gen™, que está compuesta por una plataforma central más herramientas adicionales como iWay Service Manager, iWay DataMigrator, and iWay Universal Adapter Suite, que ofrecen integración de datos, calidad de datos y soluciones de gestión de datos maestros. Sus completas capacidades de integración aseguran una interoperabilidad inigualable entre sistemas y datos dispares, mientras que la estandarización de datos en tiempo real, la limpieza y corrección mejoran la confianza y la adopción del analytics. Además, el control de los datos y la colaboración de los usuarios empresariales se combinan para dar una visión 360º de la organización.

Según el informe, "los analistas de Gartner evalúan a los proveedores de tecnología sobre la calidad y eficacia de los procesos, sistemas, métodos o procedimientos que permiten que el rendimiento de los proveedores de TI sea competitivo, eficiente y afecte positivamente a los ingresos, la retención y la reputación. En suma, los proveedores de tecnología son juzgados por su capacidad para capitalizar su visión y su éxito haciendo esto". Los fabricantes son evaluados según las siguientes capacidades para ejecutar los criterios: producto o servicio, viabilidad general, ejecución/precio de ventas, respuesta/registro del mercado, ejecución de marketing, experiencia de cliente y operaciones.

Dennis McLaughlin, vice presidente de Omni Operations y Product Management de Information Builders, explica: "Creemos que nuestro posicionamiento por Gartner en el cuadrante de Visionarios de su Cuadrante Mágico para Herramientas de Integración de Datos es la confirmación de que estamos en primera línea del sector de los datos y que ofrecemos tecnologías innovadoras que ayudan a las organizaciones a aprovechar sus datos. La integración de los datos es la base tanto de BI como de analytics, ya que ofrece a las empresas información ilimitada para mejorar sus necesidades de negocio. Estamos comprometidos con la innovación continua de nuestro portfolio de soluciones Omni-Gen para ir por delante de las necesidades de nuestros clientes y ayudarles a extraer el máximo valor de sus datos".

Informe completo Gartner 2019 Magic Quadrant for Data Integration Tools.

*Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Eric Thoo, Nick Heudecker, 1 August 2019.

