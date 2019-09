AirHelp analiza las interrupciones de vuelos en España Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 13:22 h (CET) En lo que va de año, cerca de 100.000 vuelos se han interrumpido en los aeropuertos españoles, mejorando ligeramente las cifras de 2018, en el que se produjeron 114.000 interrupciones. De enero a agosto de 2019, se han registrado en los aeropuertos de España más de 2.500 cancelaciones de vuelos y más de 96.300 retrasos superiores a 15 minutos Aunque en España este año los vuelos están siendo más puntuales que en 2018, durante este verano se ha registrado uno de los niveles de interrupciones aéreos más altos, principalmente debido a las diferentes huelgas de aerolíneas que se están produciendo en las últimas semanas. Este es el resultado de un estudio, a nivel nacional, de más de 580.000 vuelos entre enero y agosto de 2019, realizado por la compañía líder mundial en derechos de los pasajeros aéreos, AirHelp. El estudio demuestra que, a pesar de los esfuerzos realizados por las compañías aéreas y los aeropuertos, todavía hay una media de aproximadamente 550 vuelos interrumpidos diariamente en España.

Cancelaciones y retrasos en los aeropuertos de España

Después de que el año pasado se produjeran el doble de interrupciones en los vuelos y, en algunos países hasta el triple, en comparación con el mismo período de 2017, un nuevo estudio de AirHelp revela que en 2019, el número total de incidencias ha disminuido en España en un 12 % en comparación con 2018. En total, en lo que se lleva de año, los aeropuertos de España han registrado más de 2.500 cancelaciones de vuelos y más de 96.300 retrasos.

Del análisis de los más de 580.000 vuelos en España, los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca lideran el ranking de aeropuertos con más retrasos y cancelaciones este año. En términos de retrasos de más de 15 minutos, el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez encabeza la lista con más de 22.000 vuelos que no salieron según lo previsto.

Sin embargo, los retrasos en los aeropuertos suelen deberse, en su mayor parte, a factores ajenos a su voluntad como la puntualidad de la compañía aérea. Este año, entre las aerolíneas españolas, Vueling ha mejorado en un 6,2 % el número de interrupciones de sus vuelos con respecto al año pasado. Las aerolíneas que han sufrido más incidencias de vuelo en España en lo que va de año han sido Lufthansa con un 29,2 % de interrupciones, seguida de easyJet con un 26,6 % y Eurowings con un 23,2 %.

Aunque es una buena noticia para los viajeros que haya menos incidencias en los vuelos durante los primeros 7 meses de 2019, AirHelp sigue detectando que este es el segundo nivel más alto jamás registrado de interrupciones de vuelos y hay serias razones para no ser demasiado optimistas sobre los resultados, como explica la directora de comunicación global de AirHelp, Paloma Salmerón.

"Todos recordamos los innumerables vuelos cancelados el año pasado, especialmente por la huelga del personal de aerolíneas como Air France o Ryanair. Los planes de viaje de miles de pasajeros se vieron afectados y tuvieron que permanecer esperando en varios aeropuertos españoles. Mientras que nuestro estudio de datos demuestra que hay menos interrupciones de vuelos durante los primeros meses de este año, en AirHelp no creemos que esto sea motivo de celebración”.

“El récord de alteraciones en los vuelos se alcanzó en 2018 por las huelgas que se produjeron en el primer semestre del año. Este año, vemos como la situación se podría repetir, especialmente durante el mes de septiembre, que es el período de mayor tránsito para las familias que regresan de sus vacaciones. Los sindicatos de Ryanair están convocando paros en varios países de Europa, pero existen nuevas amenazas de huelga de otras compañías aéreas como Iberia o Transavia. Por lo tanto, instamos a todos los viajeros a que se informen adecuadamente sobre sus derechos para saber cuáles son sus opciones en caso de que sus vuelos se vean afectados. Queremos recordar que, desde AirHelp podemos ayudarle a obtener la compensación que le corresponde, e incluso defender su caso en los tribunales si es necesario", comenta Salmerón.

Interrupciones de vuelo: Estos son los derechos de los pasajeros

En el caso de vuelos retrasados o cancelados y denegación de embarque, los pasajeros pueden tener derecho a una compensación económica de hasta 600 euros por persona en determinadas circunstancias. Las condiciones para ello estipulan que el aeropuerto de salida debe estar dentro de la UE, o que la compañía aérea debe tener su base en la UE y aterrizar en la UE. Además, el motivo del retraso del vuelo debe ser causado por la compañía aérea. La indemnización podrá reclamarse en un plazo de tres años desde la interrupción del vuelo.

En situaciones consideradas ‘circunstancias extraordinarias’ como tormentas o emergencias médicas, la aerolínea operadora está exenta de la obligación de indemnizar a los pasajeros. Es decir, las ‘circunstancias extraordinarias’ no son motivo de compensación.

