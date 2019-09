PSICOBI se consolida como referente del sector en Bilbao Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 12:58 h (CET) Jose Luis Santamaría, licenciado en Psicología estrena el nuevo portal web PSICOBI para mostrar sus servicios Con el objetivo de conseguir cambios positivos, PSICOBI ofrece su psicoterapia en Bilbao para mejorar la situación emocional y social de todos aquellos que lo necesiten.

Jose Luis Santamaría como psicólogo en Bilbao especializado en Psicoterapia Relacional Integrativa, puede tratar y ofrecer terapias personales e individuales, realizar consultorías, así como supervisar el trabajo de diferentes entidades y profesionales.

Por todo ello, los tratamiento ofrecidos por PSICOBI se orientan a todo tipo de público, tanto para adultos, como para parejas, personas mayores, adolescentes y jóvenes y organizaciones y empresas, etc.

Pudiendo ofrecer tratamientos y soluciones frente a una gran variedad de problemas, como la depresión y las dificultades emocionales, el crecimiento y el desarrollo personal, la obsesión y la ansiedad, el duelo y las pérdidas, el estrés postraumático, traumas, etc.

Los servicios ofrecidos por PSICOBI destacan y se diferencian de los demás psicólogos Bilbao debido a el valor añadido y experiencia profesional de gran calidad que puede ofrecer Jose Luis Santamaría a sus clientes.

Dada su situación actual y el gran reconocimiento que recibe por parte de sus clientes, ha decidido mejorar y aumentar el alcance de la información y los conocimientos que puede compartir con sus clientes, con la apertura de su nuevo portal web, donde cualquier persona podrá descubrir sus logros sus servicios y su forma de entender a las personas y el entorno. De alguna forma los profesionales capaces de compartir su filosofía de trabajo pueden alcanzar un mayor público, al dejar que este descubra cuales son sus pensamientos.

En la página web de PSICOBI los usuarios también podrán atender a los testimonios y opiniones que algunos de los clientes de este psicólogo han dejado a su favor.

