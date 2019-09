El secreto de ALGALENIC LABS para mantener un organismo joven Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 11:58 h (CET) El envejecimiento es uno de los grandes problemas de la sociedad occidental y el principal factor para que se desarrollen muchas enfermedades. ALGALENIC LABS propone una serie de suplementos alimenticios que ayudan a combatir el envejecimiento Las claves de la longevidad en una sociedad están en el acceso a la salud universal y a una buena dieta. ¿Pero qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida y las funciones del organismo?. Hoy en día el envejecimiento no es solo un problema social sino también sanitario. El objetivo debe ser no solo lograr vivir más años, sino que se haga con calidad de vida.

En los laboratorios de ALGALENIC LABS llevan años investigando las microalgas marinas para poder desarrollar productos con activos marinos que mejoren las funciones del organismo. Esta marca de suplementación alimenticia ha combinado el conocimiento de la biología, la química, la bioquímica y la nutrición para crear suplementos de salud y deporte utilizando como ingrediente clave las microalgas marinas.

¿Por qué las microalgas marinas son tan beneficiosas para la salud?

Las microalgas marinas son organismos unicelulares que se encuentran flotando en aguas saladas y donde hay abundancia de luz solar. Estas son de extrema importancia para el equilibrio de la vida ya que proporcionan gran parte del oxígeno en el planeta.

Las microalgas marinas tienen altas concentraciones de nutrientes inorgánicos y oligoelementos como el yodo, el selenio y bajas cargas bacterianas. El consumo de una microalga marina en concreto, la Chlorella Marina, ha demostrado ser beneficiosa para el organismo. La Chlorella Marina es rica en proteínas, vitaminas y hierro y tiene un grande poder desintoxicante para el hígado. Además, está comprobado que aporta los siguientes beneficios al organismo; desintoxica el cuerpo, elimina gran parte de los metales pesados, promueve una buena digestión y la pérdida de peso, refuerza el sistema inmunitario, estimula la creación de nuevas células, mejora los niveles de colesterol, mejora los niveles de azúcar, mantiene la presión sanguínea a raya, incrementa los niveles celulares de antioxidantes, equilibra las hormonas, aumenta el buen estado de ánimo y la calidad de la piel, además de fortalecer el pelo.

Suplementos Alimenticios de ALGALENIC LABS

Tres de los suplementos alimenticios de ALGALENIC LABS que ayudan a mantener un organismo saludable se destacan a continuación, pero la marca vende otros y aún productos para nutrición deportiva y regulación de peso;

Chlorella Marina Ultra Pura

La Chlorella Marina ultra pura ayuda a una mejor digestión, piel, visión, sistema inmunitario y actividad cerebral, mientras ayuda a equilibrar el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre, incrementando los niveles de glutatión.

Gracias a que elimina los dañinos efectos de los radicales libres, puede disfrutar de un incremento de la energía y la vitalidad, además de lucir una piel más joven y radiante. Rico en el Factor del Crecimiento de la Chlorella Marinaes responsable por la habilidad para curar y rejuvenecer el cuerpo humano, reparando las células dañadas, tejidos, y estimulando el crecimiento de nuevas células. El Factor de Cremiento de la Chlorella Marina tiene la habilidad de ralentizar el proceso de envejecimiento gracias a su alto contenido en ácidos nucléicos.

Vegan Health Support

Este suplemento está dirigido al público vegano y está formulado con Chlorella Marina, vitamina B12, Coenzima Q10, hierro y calcio para proporcionar el perfecto equilibrio nutricional. Ayuda a mejorar la formación de glóbulos rojos y un funcionamiento normal del sistema nervioso. Además, previene la desmineralización de los huesos en la pre y post menopausia y protege del stress oxidativo.

Inmune Resistance Force

Este suplemento está formulado para fortalecer su sistema inmunitario y ayudar a mantenerse libre de enfermedades. Contiene un potente y diverso número de antioxidantes antiedad que ayuda a luchar contra las toxinas que el cuerpo enfrenta todos los días y mejora el sistema inmunitario previniendo la tos, gripe e infecciones respiratorias.

