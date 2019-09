La nueva tendencia entre las influencers es una funda de móvil colgante "Made in Spain" Comunicae

miércoles, 4 de septiembre de 2019, 09:02 h (CET) En 2014 fueron las gafas Hawkers, en 2015 las zapatillas de Pompeii. Este 2019 una marca española ha traído el complemento de moda que ha revolucionado las cuentas de los influencers durante este verano y que parece que viene para quedarse. Las fundas colgantes Hanek son el complemento perfecto para llevar el móvil encima sin necesidad de bolsos o bolsillos interiores. Una moda que lleva años arrasando en ciudades de vanguardia como Berlín y que Hanek trae con una propuesta que combina gusto y practicidad La marca Hanek, nacida en Barcelona a principios de 2019, ha traído a España las "fundas de móvil colgantes", un complemento que permite llevar el móvil siempre sin tener que llevar bolsos ni bolsillos, y evitar pérdidas o roturas.

"Según estudios, miramos el móvil unas 100 veces al día. Independientemente de lo que esto diga de nuestra sociedad, ¿De verdad queremos sacar algo del bolso o del bolsillo 100 veces al día?" se preguntan desde Hanek.

Las mayores influencers de España se están uniendo a esta nueva tendencia, llenando redes sociales como Instagram de publicaciones de sus recién adquiridas fundas Hanek. Y a juzgar por la trayectoria que el mismo producto ha tenido en otros países como Alemania y Japón y la correcta ejecución del equipo de Hanek, no parece que vaya a ser una moda pasajera.

"No tenía sentido que en el mundo haya más de 4 billones de móviles y no hubiese una forma estética de llevarlo sin tener que optar por un bolso" indican desde la marca.

El crecimiento de la marca está siendo exponencial en un sector como el ecommerce, donde parece que es imposible competir contra Amazon. "Las pequeñas marcas locales como Hanek consiguen plantar cara mediante una propuesta disruptiva, un producto de altísima calidad y una atención al cliente que está muy por encima de la del gigante de Silicon Valley" afirman.

Un crecimiento que recuerda a las impresionantes trayectorias de otras marcas del sector como Hawkers y Pompeii. "¿Será Hanek el próximo caso de estudio de la venta ecommerce?", se preguntan.

"Es un complemento que ya existía en Berlín y Tokio y que veíamos que, con un enfoque adaptado, tenía su cabida en España" dice Ricardo Sala, uno de los fundadores de Hanek.

Tras apenas 8 meses de vida, la marca cuenta con más de 220 que fabrica y envía desde Madrid en colaboración con las principales empresas de envíos express de España.

Actualmente Hanek se plantea su estrategia de crecimiento, que pasa por abrir nuevos mercados internacionales y aumentar la oferta de productos de su web, siempre dentro de la filosofía del #CleverFashion, moda útil y accesorios que útiles para el día a día. Para ello, el equipo está buscando nuevas incorporaciones tanto en marketing digital como para el equipo de atención al cliente.

