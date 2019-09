Industrias Monalma aclara las diferencias entre las ventanas PVC y de Aluminio

Dependiendo de la zona y los objetivos que se permitan cumplir con las ventanas, las decisión correcta podría variar variar A la hora de cambiar las ventanas de casa, muchas son las personas que necesitan conocer las características y beneficios de aquellos productos y materiales que van a comprar, por ello Industrias Monalma insiste en diferenciar cuales son los aspectos positivos de ambos tipos de ventanas.

Destacan que las ventanas de aluminio en Zaragoza, están elaboradas con materiales muy ligeros y resistentes por lo que suelen soportar el peso de acristalamientos grandes y pesados. También suelen ser adecuadas para aquellas zonas de clima tropical, ya que al no variar excesivamente sus temperaturas durante el año, las ventanas de aluminio con menos aislamiento pueden ser una muy buena alternativa, ya que en estos lugares no suele necesitarse calefacción.

Por otro lado las ventanas de PVC en Zaragoza ofrecen mejores niveles de ahorro energético ya que las capacidades de aislamiento son mucho mayores. Por esto mismo suelen utilizarse en aquellas zonas donde el frio y el calor se apoderan del invierno y el verano con temperaturas considerables.

Como expertos en Ventanas Industrias Monalma asegura que ambos tipos de ventana pueden ofrecer a sus clientes las mejores prestaciones y acabados.

Pero Industrias Monalma no solo dispone de ventanas, también instalan mosquiteras en Zaragoza, mosquiteras de aluminio que pueden ayudar a todos aquellos que quieran a disfrutar del aire fresco sin la constante molestia de los diferentes insectos que no llegan a desaparecer hasta binen entrado el invierno. Además la mayoría de estas son mosquiteras plegables por lo que si no se requiere su uso, es posible recogerlas en el propio cajón que estas incorporan.

Además de todo esto otros de los servicios que Industrias Monalma puede ofrecer son los siguientes: mamparas de baño, cortinas, persianas, estufas, pérgolas, etc.