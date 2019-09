Pablo Chiapella y Miryam Gallego se suman a las confirmaciones de los III Premios Nacionales AQUÍ TV Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 16:51 h (CET) La Gala se celebrará el próximo 21 de septiembre en el auditorio de la localidad valenciana de Canet d’En Berenguer y se retransmitirá por streaming La III edición de los Premios Nacionales AQUÍ TV que convoca el Grupo de Comunicación El Periódico de Aquí es un evento que, año tras año, se va consolidando en el panorama audiovisual nacional y que destaca por tratarse de los únicos galardones en los que los premiados son elegidos por el público en votación abierta. Hasta 60.000 personas, en concreto 60.170, han votado en la presente edición, frente a las 30.000 que lo hicieron en 2017 y las 42.500 de 2018.

Y a medida que se acerca la fecha de la Gala, que será el próximo 21 de septiembre en la localidad valenciana de Canet d’En Berenguer, que se convertirá por unos días en el epicentro del panorama audiovisual nacional para concentrar lo mejor de la tele, ya se van conociendo las confirmaciones de algunos de los premiados, como es el caso de los actores Pablo Chiapella y Miryam Gallego, rostros visibles en series de éxito como La que se avecina o Secretos de Estado, respectivamente.

Confirmaciones a los que cabe sumar, desde RTVE como premio al mejor informativo, a Begoña Alegría, Directora de Servicios Informativos TVE y Luis Poyo en calidad de editor Servicios Informativos TD2; en la categoría de Plató de Cine: El Ministerio del Tiempo (Peñíscola) María Roy, subdirectora de Ficción de TVE. Por parte de la televisión pública, también estará Toñi Prieto, directora de programas de entretenimiento de RTVE.

En cuanto al premio al mejor Presentador asistirá el director y realizador del Programa La Ruleta de la Suerte, Nacho Correa (Antena 3). Su presentador, Jorge Fernández, agradecerá el galardón a través de un vídeo que se proyectará.

Además de las confirmaciones recibidas en días anteriores como las del youtuber Javier de Hoyos, los reporteros de Equipo de investigación de La Sexta o responsables del programa concurso Boom, como son Clàudia Hosta, directora de programa o Jorge García su director.

Reconocimientos especiales

Cabe recordar que este año, además, la organización quiere reconocer el trabajo del periodista valenciano Pablo Motos por su trayectoria en televisión por haber cosechado el programa de más audiencia en este medio con ‘El Hormiguero’.

Por su parte, Jordi Évole tendrá también un premio especial, ya que esta temporada ha puesto punto y final a su trabajo con el exitoso formato de ‘Salvados’, tras once años en televisión. Un espacio de periodismo puro, que ha cosechado altísimas cuotas de audiencia, entrevistando a personajes mundiales como Hugo Chávez o el Papa Francisco. Un referente del periodismo en España, que ha hecho historia.

Además de un sentido homenaje al actor Eduardo Gómez, recientemente fallecido, muy conocido por sus papeles de Mariano y Maxi en ‘Aquí No Hay Quien Viva’ y ‘La Que Se Avecina’, respectivamente.

Lista definitiva de ganadores por grupos de comunicación y categorías

MEDIASET

Telecinco

Mejor Actor – Pablo Chiapella (La Que Se Avecina)

Mejor Actriz – Miryam Gallego (Secretos de Estado)

Mejor Magazine – El Programa de Ana Rosa

Mejor Presentadora – María Patiño (Socialité)

Mejor Serie – La Que Se Avecina

Cuatro

Mejor programa de actualidad – Todo es Mentira

Divinity

Mejor Cadena de la TDT – Divinity

Mejor Programa de la TDT – Cazamariposas

ATRESMEDIA

Antena 3

Mejor Concurso – Boom

Mejor Presentador – Jorge Fernández (La Ruleta de la Suerte)

Premio Especial, otorgado por el jurado, a Pablo Motos por El Hormiguero

LaSexta

Mejor Programa de Entretenimiento – Zapeando

Mejor Reportero de TV – Equipo de Investigación

Premio Especial, otorgado por el jurado, a Jordi Évole por Salvados

RTVE

La 1 de TVE

La Comunitat Valenciana, plató de cine – El Ministerio del Tiempo (Peñíscola)

Mejor Informativo – Telediario 21 horas de lunes a viernes con Carlos Franganillo

Mejor Talent Show – Masterchef

MOVISTAR PLUS

Mejor Late Night – La Resistencia

MEJOR PROGRAMA À PUNT

L’Alqueria Blanca

MEJOR PROGRAMA TELEVISIÓN VALENCIANA

El Forcat de La 8 Mediterráneo

MEJOR INFLUENCER DE TV

Javier de Hoyos (youtuber)

MEJOR WEBSERIE

La Niña Repelente

