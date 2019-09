ABB y el Club de Excelencia en Sostenibilidad reconocen por segundo año consecutivo las mejores prácticas en digitalización Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 16:42 h (CET) Tras el éxito de la primera edición en 2018, la multinacional busca premiar la capacidad innovadora de aquellas entidades de nuestro país que están apostando por las tecnologías digitales como vía para la mejora de la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial ABB y el Club de Excelencia en Sostenibilidad han abierto la convocatoria de la segunda edición de los Premios ABB a la mejor práctica en digitalización. Estos galardones, nacidos en 2018, tienen como objetivo reconocer la labor de empresas, entidades públicas y otras organizaciones que están invirtiendo en el desarrollo e implantación de nuevos entornos digitales en sus procesos o sistemas de gestión, pero también reconocer aquellas iniciativas formativas que están impulsando el talento en digitalización enfocado a la adaptación al nuevo paradigma laboral resultado de la digitalización de nuestra sociedad.

Desde hoy y hasta el próximo día 30 de septiembre, podrán presentar sus candidaturas aquellos proyectos en fase de desarrollo total o parcial, con alcance local, regional o en todo el territorio español, basados en el concepto de innovación digital y que presenten resultados verificables.

Al igual que en la edición anterior, los premios se encuentran repartidos en cinco grandes categorías que pretenden poner en valor las iniciativas más destacadas en materia de digitalización que se estén llevando a cabo por parte de grandes empresas, pymes, start-ups o emprendedores, administraciones públicas y centros formativos.

En la edición de 2018 se recibieron más de 70 proyectos, entre cuyas candidaturas resultaron ganadoras compañías como Grupo Siro, Sand Consulting y Oretek; e instituciones, como la Diputación de Albacete y la Universidad de Deusto-Egibide.

Una vez cerrado el plazo de presentación de proyectos, un jurado compuesto por reputados expertos a nivel institucional, académico y empresarial, además de representantes de ABB en España y el Club de Excelencia en Sostenibilidad; será el encargado de analizar y valorar cada candidatura. La selección de las propuestas ganadoras se basará en diferentes criterios como: impacto económico, social y ambiental del proyecto; originalidad y carácter innovador o su alcance, entre otros. Las bases están disponibles en la web del Club de Excelencia en Sostenibilidad www.clubsostenibilidad.org y de ABB en España https://new.abb.com/es

En palabras de Marc Gómez, Presidente y Consejero Delegado de ABB en España: “La buena acogida de la primera edición de los Premios ABB a la mejor práctica en digitalización puso sobre la mesa el interés real de las empresas por compartir y dar a conocer el potencial innovador que tenemos en nuestro país. Debemos continuar aprovechándonos del momento histórico en el que se encuentra el tejido industrial y social para acelerar la transición hacia un entorno digital que nos ayudará a mejorar la competitividad y empleabilidad de nuestra sociedad”.

Sobre ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero con una oferta integral para industrias digitales. Con una historia de innovación de más de 130 años, ABB es hoy en día un líder en industrias digitales con cuatro negocios enfocados en el cliente y líderes a nivel mundial: Electrification, Industrial Automation, Motion, y Robotics & Discrete Automation, todos ellos respaldados por la plataforma digital ABB Ability™. El negocio Power Grids de ABB, líder del mercado, se venderá a Hitachi en 2020. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 147.000 empleados. www.abb.com

Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de diecisiete grandes compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la divulgación y promoción de prácticas responsables.

Estas empresas son: ABB en España, Adecco España, AENA, BASF Española, BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC, Grupo Antolin, Mahou San Miguel, Iberdrola, Orange España, Saint-Gobain Placo, Red Eléctrica de España, Renault España, SEAT y Vodafone España.

