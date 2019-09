Casa El Valenciano lanza una web Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 12:38 h (CET) Casa El Valenciano lanza una web para mostrar la singularidad del mundo de los caballos también a nivel internacional Tras sus 126 años de historia, en Casa El Valenciano saben de primera mano la importancia que tiene evolucionar. Por ello, ofrecen a sus clientes una nueva página web con diversas novedades.

En Casa El Valenciano, pueden presumir de satisfacer todas las necesidades de sus clientes. Siempre han apostado por ofrecer desde su tienda física en Madrid los mejores artículos de guarnicionería, herraje, cercado, higiene, diversión y también relajación para los caballos. Y ahora lo hacen también desde su tienda online con más de 8.000 productos y 30.000 referencias, realizando envíos a cualquier parte del mundo.



Un blog especializado en el mundo de los caballos

En un esfuerzo continuo y conjunto por mejorar el servicio y la relación con los clientes y amantes de la hípica, en Casa El Valenciano han creado un blog muy dinámico que apuesta por la divulgación de consejos y novedades de este apasionante mundo de los caballos.



Además, en la web hay un espacio para la muestra del compromiso de Casa El Valenciano con los animales, con la salud del caballo y con los beneficios que aporta una relación cercana con ellos. Todos los temas serán tratados de una forma didáctica y cercana.

Casa El Valenciano, presente en los cinco continentes

En el mundo existen millones de aficionados y profesionales de la hípica, la equitación y los deportes ecuestres y por ello, desde Casa El Valenciano, no dudaron ni un instante en traspasar las fronteras para estar presentes en los cinco continentes. Gracias a las garantías de entrega que ofrece esta tienda hípica, sus clientes internacionales pueden disfrutar al 100% de sus pedidos con total garantía y sin retrasos en la entrega de los mismos.

Desde Casa El Valenciano pretenden seguir siendo referencia en el sector de la hípica y la equitación apostando por internet como medio de difusión de todos sus productos. Por este motivo, no dudan en publicar sus conocimientos, avalados por sus casi 130 años de experiencia en el mundo de los caballos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.