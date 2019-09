El estilo bohemio: un must atemporal muy presente en las piezas de Ibiza Store Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 12:47 h (CET) Reveladas las tendencias de moda clave para la temporada 2019/2020, el estilo bohemio sigue bien presente y parece que nunca pasa de moda. Esta tendencia, que tiene su origen en los gypsies originarios de Bohemia, una zona de Europa del Este, está en todas partes: decoración, moda y sobre todo en complementos y accesorios, que pueden convertir cualquier look en ‘boho-chic’ El estilo bohemio es mucho más que una tendencia de moda, es una filosofía de vida en sí misma donde los aires étnicos y tribales juegan un papel fundamental. Ibiza Store, originaria de Punta del Este (Uruguay) y nacida en los años 70, lleva la mezcla de estilos a su máxima expresión con sus creaciones artesanales, realizadas en plata, bronce, hierro y esmaltes a fuego. Fabrican joyas inspiradas en viajes realizados a zonas desérticas y pequeños pueblos del Nepal o la India. Es en sus pequeños talleres de Kathmandú y la zona del Rajasthán – zonas de gran riqueza de piedras naturales y tradición en orfebrería – donde dan rienda suelta a su creatividad y fabrican dichas joyas.

Han escogido una pequeña tienda en el barrio gótico de Barcelona y el mercado del Puerto de Ibiza como puntos de venta físicos de sus creaciones, por la afinidad de estas ciudades con el estilo que combina lo bohemio y chic. Quizás por su proximidad con el mediterráneo, o por su carácter cosmopolita, lo cierto es que Barcelona e Ibiza se han afianzado como puntos calientes en lo que se refiere a la venta y producción de joyería artesana con estilo boho. La tradición de Barcelona como capital del diseño, así como el espíritu de la isla ibicenca como refugio y destino de los abanderados del movimiento hippie, hacen que ambos lugares se complementen a la perfección y sean una oportunidad de negocio para aquellos diseñadores cuya filosofía encaja con ese estilo de vida.

Exclusividad y diseño, claves en la joyería artesanal

Cualquier producto con diseño y elaboración artesanales lleva implícito un trato cercano con la marca, los fabricantes o productores, algo que también ocurre en el sector de la joyería artesanal. En contraposición a grandes multinacionales o cadenas de joyerías que generan una producción en serie de forma masiva, con patrones muy determinados, el cliente opta por acudir al pequeño comercio y productores artesanales de menor alcance, donde encuentra diseños más libres, vanguardistas y atrevidos e incluso piezas vintage de segunda mano y gran valor.

El estilo bohemio es un valor seguro en ese sentido, pues sus valores e inspiraciones anclados a culturas ancestrales y alejadas de los cánones estéticos occidentales, siempre son un atractivo atemporal.

Un patrón indispensable en estas piezas es que deben conferir cierto aire de libertad y personalidad y por ello su encanto también reside en encontrar ciertas irregularidades, formas asimétricas derivadas de sus materiales empleados (hierro, cobre, bronce etc.), y sus procesos de fabricación artesanal. No hay dos piezas iguales, algo que también los clientes valoran.

El auge del comercio de moda online, un punto muy positivo

2019 está siendo un año muy positivo para la venta online en el sector de la moda y accesorios. Ya lo fue 2018, donde el comercio de moda online copaba un 7,4% de las ventas según un estudio elaborado por Modaes.es con la colaboración de Kantar. Es decir, más de 7 de cada 100 euros gastados en el sector del e-commerce, se gastaba en moda.

En el sector de la joyería, concretamente, se encuentra en un momento también de esplendor. Según noticias recientes, sólo en el primer semestre de 2018 superó los 29 millones de euros, un incremento del 45% respecto al mismo periodo de 2017, por lo que tener presencia online se convierte en una parte clave de cualquier modelo de negocio.

Ibiza Store cuenta también con una tienda online que realiza envíos internacionales por lo que sus piezas únicas, artesanales de gran calidad ahora está al alcance de todos: www.ibizastore.es.

