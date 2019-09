Colección de memorabilia del Pepe Bar de Barcelona en subasta el 9 de septiembre en Setdart Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 10:18 h (CET) Setdart subasta el próximo lunes 9 de septiembre en su portal web una colección de guitarras y objetos firmados por las bandas más legendarias del rock La génesis de la colección tiene sus raíces en la ciudad de Barcelona y más concretamente en el mítico Pepe Bar, situado enfrente de la Sala de conciertos Razzmatazz. La proximidad con dicha sala convirtió al Pepe’s Bar en parada obligatoria para los artistas que allí actuaban. Grupos de renombre internacional como Motorhead, Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest o Guns and Roses y para grupos nacionales como “Los Suaves” que lo convirtieron en su segundo hogar, y Loquillo, Barón Rojo, Marea, Obús, Fito y los Fitipaldis, entre muchos otros.

Para hacerse una idea de la importancia del local sólo hay que echarle un vistazo a la colección que Setdart tiene el placer de presentar en subasta el próximo 9 de septiembre. Entre las piezas más destacadas cabe mencionar una serie de guitarras que ya son joyas de la historia de la música:

La guitarra eléctrica firmada por los miembros actuales de la banda británica Deep Purple (lote 35145836)

(lote 35145836) La guitarra autografiada por toda la banda de los míticos Pink Floyd, incluyendo a Roger Waters (lote 35145844)

La guitarra firmada por Bob Dylan, George Harrison, Roon Wood y Neil Young, en ocasión del concierto celebrado en Madison Square Garden de Nueva York (16-10-1992) para conmemorar el 30 aniversario del inicio de la carrera de Bob Dylan (lote 35145859)

La guitarra firmada por Eric Clapton y Phill Collins (lote 35145835), quienes colaboraron en varias ocasiones. Asimismo, entre la colección también se pueden encontrar diversas fotografías autografiadas, algunas tan especiales como la tomada del del videoclip «Dancing in the Street» de Mick Jagger y David Bowie(35145840), firmada por ambos artistas en 1985.

Destaca también el lote que reúne autógrafos de los cuatro miembros de The Beatles junto a una fotografía promocional de Parlophone Records (lote 35145858).

La colección que se subastará en Setdart.com hará las delicias de los más mitómanos y que a más de uno le hará rememorar sus noches en el Pepe’s Bar.

