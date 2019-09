El concurso de innovación Baking the Future Challenge llega a su recta final Comunicae

martes, 3 de septiembre de 2019, 09:03 h (CET) El 10 de septiembre, las startups finalistas defenderán sus proyectos ante el jurado de Europastry en el Cereal, su centro de I+D. La compañía propone tres retos: nuevas tecnologías para acercar los productos panaderos al consumidor final, tecnología aplicada en mejorar la experiencia de consumo y desarrollo de productos adaptados al nuevo modelo de consumidor. El ganador contará con el apoyo de Europastry, a través de los equipos de I+D, acuerdos comerciales e inversión de hasta 100.000 euros El pasado mes de junio, Europastry, compañía panadera líder del sector de masas congeladas, en colaboración con Eatable Adventures, lanzó Baking the Future Challenge, un concurso de innovación pionero que nace para revolucionar el mundo de la panadería de la mano de las startups más punteras.

El concurso ha llegado a su recta final, y el próximo 10 de septiembre, se conocerá cuál es el proyecto ganador, en un evento que tendrá lugar en el Cereal, el centro de I+D de la compañía, en Barcelona. Durante la final, que se retransmitirá en directo a través de las redes sociales de Europastry, las startups finalistas defenderán sus proyectos ante un jurado formado por miembros de la dirección de Europastry.

Los proyectos

Baking the Future Challenge es el primer concurso de innovación que convoca a startups de todo el planeta para llevar el mundo de la panadería al siguiente nivel. Bajo este objetivo, Europastry planteó tres retos de negocio dentro del ecosistema innovador: nuevas tecnologías para acercar los productos panaderos al consumidor final, tecnología aplicada en mejorar la experiencia de consumo y, por último, el desarrollar nuevos productos con ingredientes y formatos que den respuesta a un nuevo modelo de consumidor.

Impulsando la innovación y el desarrollo

La startup que resulte ganadora tendrá la oportunidad de acceder a los departamentos de I+D de la compañía, lograr acuerdos preferenciales de comercialización y distribución, alcanzar una potencial integración de producto en el portfolio de Europastry y conseguir una potencial inversión de un importe de hasta 100.000 euros.

Acerca de Europastry

Europastry es una compañía líder en el mundo de la panadería. Fundada en 1987, se ha consolidado como una de las compañías panaderas más expertas y punteras del sector de las masas congeladas de pan, bollería, pastelería y snacks. Actualmente, Europastry está presente en más de 60 países, a través de 22 plantas de producción. En 2017, Europastry celebró su 30 aniversario alcanzando los 600 millones de euros en facturación.

Acerca de Eatable Adventures

Eatable Adventures tiene como misión DETECTAR e IMPULSAR las MEJORES startups en alimentación, bebidas, restauración y tecnología aplicada al sector que prometen un impacto relevante en los hábitos de vida del consumidor. Nacida en 2015, su objetivo es aportar visión, experiencia, metodología y conexión con la industria e inversores para dirigirles hacia un crecimiento sólido, rápido y seguro. Eatable Adventures activa el ecosistema emprendedor en el sector a través de su plataforma Gastroemprendedores.es que alberga una comunidad global con más de 22.500 miembros. Además del Programa de Aceleración, desarrolla eventos periódicos enfocados a las comunidades locales de emprendedores y dispone de una red internacional de espacios de co-working co-cooking.

