Un par de libros en verano

Aunque un jubilado tiene unas vacaciones perpetuas sigo llamando vacaciones a cambiar de aires por un par de semanas. Antes de entrar, mi mujer y yo en la década de los ochenta, en que se ha acentuado nuestro deterioro físico hemos aprovechado cualquier motivo para recorrer España. Hoy, gracias a la ayuda de nuestros hijos, hemos estado en la costa de Málaga, (más bien en la piscina de la urbanización), ya que la arena de la playa no la hemos pisado.



Me llevé un par de libros: 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, de Jordan B.Peterson que me ha resultado interesantísimo y el Quijote, del que leí que podrían prohibirlo, en estos tiempos en los que todo lo español resulta sospechoso, ya se trate del descubrimiento de América, su colonización y la pérdida el imperio. Por cierto en el paseo marítimo de Torre del Mar han colocado una modesta estatua de Blas de Lezo, lo que me alegrado sobremanera.



De Peterson comparto sus doce reglas para vivir, aunque no sea mucho el tiempo que me quede para llevarlas a la práctica.



La regla octava recomienda: “Di la verdad, o por lo menos no mientas” que me parece oportunísima en estos tiempos en que la mentira se difunde de forma machacona por todos los medios, aunque ahora se diga fake news, en inglés para despistar, pero son las trolas de siempre aunque más gordas y repetidas.



La novena nos dice: “Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes” oportunísimo consejo para tantos que creemos sabérnoslo todo y se nos ve el plumero.



La regla cuarta nos dice: “No te compares con otro, compárate con quien eras tú antes”. Quizás hayas mejorado con el tiempo pero es más fácil que aquí y ahora hayamos empeorado, que seamos más egoístas, más desconfiados, más desilusionados de tanto progresismo, feminismo y otros ismos que nos van haciendo la vida invivible, insegura, problemática.



Otra regla es: “a la hora de hablar, exprésate con precisión” ¡Casi nada! Cuando lo normal es el embrollo, la auto justificación, el engaño y esta otra “antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden”

Estoy seguro de que mis pobres comentarios sobre algunas de las 12 reglas de Peterson no hacen justicia a la profundidad de este libro cuya lectura recomiendo vivamente.



El Quijote me ha resultado mucho más divertido que cuando lo leíamos en el colegio a trozos. Las aventuras en las que se ven envueltos Don Quijote y Sancho Panza y los razonamientos de ambos, tienen mucho mejor sentido y más humor que los libros que hoy pasan por humorísticos.



En este tiempo de encuestas para todo, sería interesante saber quiénes lo tienen y quiénes lo han leído. Puede que haya muchos como yo, que lo tienen desde hace años en los estantes de sus bibliotecas pero no lo abren nunca dándolo por sabido.



Lo mismo podemos decir de los libros de historia, de los que cuentan la verdad de esta España nuestra sin conformarnos con la manipuladora ley de memoria histórica.



Dejen de oír la tele y lean cosas que nos hagan mejorar.