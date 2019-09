SociosInversores.com, líder en mercado del Equity Crowdfunding español con más de 30M € financiados Comunicae

lunes, 2 de septiembre de 2019, 18:10 h (CET) En sus 8 años de vida ha financiado más de 135 proyectos con más de 30M € de inversión. Más de 3M € financiados en lo que va de 2019 SociosInversores.com es la plataforma líder y pionera en España de Financiación Participativa (Equity Crowdfunding), autorizada por CNMV. A lo largo de sus 8 años de vida ha financiado más de 135 proyectos, con más de 30M € de inversión. Cuenta con una Red de más de 30.000 inversores. SociosInversores.com ofrece a sus inversores la posibilidad de invertir, sobre todo, en proyectos innovadores, de alta tecnología y/o disruptivos, que han pasado por un análisis exhaustivo previo realizado por el equipo de analistas. La compañía no deja de buscar nuevos retos, y por ello, ahora también se pueden encontrar operaciones de Crowdfunding Inmobiliario en su web.

Las plataformas de Equity Crowdfunding están cada vez más presentes en las alternativas de financiación que se plantean las empresas para realizar una ampliación de capital.

Rondas de financiación cerradas durante 2019

Durante el año 2019, SociosInversores.com ha facilitado la captación de inversión a través de su plataforma a 10 empresas. Consiguiendo financiar más de 3 Millones de Euros en lo que va de año y con una previsión de superar los 6 Millones de Euros a final de año.

Las empresas que han conseguido ampliar su capital a través de la plataforma pertenecen a sectores diferentes, pero todas ellas están unidas por tener valores diferenciales en el mercado y/o una base de tecnología e innovación. Las empresas financiadas son: Luxor&Spa, sector inmobiliario, 378.000€; DNActive, sector Biosanitario, 343.500€; SoccerDream educación, ocio y cultura, 210.500€; Homes.ag, sector inmobiliario, 300.600€; WWave, energía y medioambiente, 275.000€; Chargy, software y tecnología, 230.000€; Brainlang, internet e-commerce, 252.200€; Noysi, innovación de la comunicación, 225.000€; Residencial Amura, sector inmobiliario, 199.600€ y Octogon, tecnología e innovación audiovisual, 195.000€.

Actualmente, hay dos operaciones activas en la plataforma que son: Embargos a lo Bestia, una nueva forma de entender el retail, con más de 650.000€ financiados en la Ronda de Financiación de 1 Millón de euros y BotsLovers, tecnología inteligente, con el 24% de la Ronda financiado.

Novedades

SociosInversores no deja de reinventarse acorde con las necesidades del mercado de Crowdfunding, por ello, su última novedad es la oferta de oportunidades de inversión en el sector inmobiliario junto con Metrovacesa. Esta iniciativa surge con el fin de democratizar las inversiones inmobiliarias, y ofrecer así, la oportunidad de poder invertir en grandes proyectos inmobiliarios desde 500. Durante este 2019 también se ha llevado a cabo la mayor operación de Crowdfunding inmobiliario junto con Bricks&People (Luxor&Spa), formada por

Nuevas oportunidades

Con el fin de seguir con la inercia cosechada durante este año 2019, SociosInversores.com sigue trabajando para ofrecer las mejores Oportunidades de Inversión y Novedades del mercado. Estas operaciones son analizadas exhaustivamente por su equipo de analistas, como siempre. Próximamente se podrán encontrar interesantes oportunidades de inversión del sector BioTech, Energía renovable, y muchas oportunidades más.

Registrarse en la plataforma de manera gratuita y descubrir todas las novedades

