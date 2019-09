Más de 400 familias han utilizado la Sala Familiar Ronald McDonald del Hospital de La Paz Comunicae

lunes, 2 de septiembre de 2019, 17:19 h (CET) Ubicada en el edificio Infantil del complejo hospitalario, en la planta de Neonatología de La Paz, la Sala Familiar Ronald McDonald cuenta con más de 150 m2 que incluyen cocina comedor, sala de estar, zona con ordenadores y conexión a Internet, sala de reposo, área de lectura, baños y duchas y un área de almacenamiento y custodia de enseres personales Desde principios de año, más de 230 familias con niños recién nacidos ingresados en Hospital Universitario La Paz de Madrid han utilizado la Sala Familiar Ronald McDonald, ubicada en el edificio de Infantil del complejo hospitalario de La Paz, en la planta de Neonatología. En estos meses, más de 1.300 personas, entre adultos y niños han disfrutados de manera gratuita de sus servicios para descansar, trabajar, comer, estar en familia o relajarse.

La Sala Familiar Ronald McDonald cuenta con más de 150 m2 que incluyen cocina comedor, sala de estar, zona con ordenadores y conexión a Internet, sala de reposo, área de lectura, baños, duchas y un área de almacenamiento y custodia de enseres personales. Desde su inauguración, en marzo del año pasado, más de 400 familias han utilizado la Sala Familiar Ronald McDonald.

Descansar junto al niño

Los padres de niños prematuros o con algún problema al nacer, tienen que estar durante mucho tiempo y largas horas al día con sus hijos para facilitar su desarrollo y bienestar y la Sala les ofrece un entorno tranquilo que les permite descansar, comer o darse una ducha, a pocos metros de donde se encuentra su hijo. Su objetivo es ofrecer un refugio que les aleje temporalmente del ambiente hospitalario sin alejarse de sus hijos.

La Sala Familiar Ronald McDonald permite a las familias cuidar de sus hijos hospitalizados de forma más fácil y recibir a sus otros hijos en un ambiente más cálido que el que ofrece el hospital. Con una configuración semejante a la de una casa, las familias pueden utilizar la cocina, el salón o disfrutar de una ducha relajante, y disponer de un lugar confortable donde poder hacer una pausa o tener un momento de reposo, sin tener que alejarse del hospital.

Oasis dentro del Hospital

Cuando el recién nacido es prematuro o tiene algún problema de salud, los padres no quieren abandonar el hospital, sin embargo necesitan un descanso, relajación y privacidad dentro del propio hospital. La Sala familiar Ronald McDonald les ofrece un pequeño oasis de calma y normalidad dentro del tenso y estresante ambiente médico, a la vez que están a pocos pasos de sus hijos. El primer Family Room en el mundo abrió en 1992 en Kansas City, Estados Unidos y actualmente hay 250 Salas Familiares, repartidas en 25 países, que ofrecen un espacio para que las familias se olviden de que están en el hospital.

Las Salas familiares Ronald McDonald se ubican cerca de los servicios pediátricos del Hospital y permiten el paso tanto a familiares como a pacientes. Su uso es gratuito y la duración de la estancia es normalmente la del tratamiento.

Acerca de la Fundación

La Fundación Infantil Ronald McDonald® España es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, creada en 1997 cuya misión es crear, buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños/as.

Desde hace más de 20 años en España, la Fundación es un referente en la creación de programas que ofrecen bienestar y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos, que se deben desplazar para recibir tratamiento médico. A través de las Casas Ronald McDonald, la Fundación ofrece de forma gratuita un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España.

Actualmente hay cuatro Casas Ronald McDonald en España. En Barcelona se encuentra cerca del Hospital Vall d’Hebrón, en Málaga está situada en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil, en Valencia a pocos metros del Nuevo Hospital La Fe y en Madrid en el propio recinto hospitalario del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Disponen de habitaciones completas con baño para cada familia e instalaciones comunes como cocina, salas de ocio y descanso, biblioteca, juegos etc. Además, cuentan con más de 170 voluntarios que les ayudan todas las semanas a realizar diferentes actividades para los niños y sus familias, ayudando a crear un ambiente de ocio y de participación.

Otro programa que la Fundación esta desarrollando en España es el de Sala Familiar Ronald McDonald®, un espacio que ofrece un refugio dentro de los hospitales para que las familias de niños/as enfermos puedan descansar sin alejarse de sus hijos. La primera Sala Familiar abrió en España en 2018.

La Fundación Infantil Ronald McDonald es la representación en España de Ronald McDonald House Charities, entidad que opera en 64 países. En la actualidad existen 367 Casas y 250 Salas Familiares Ronald McDonald. Ronald McDonald House Charities es considerada como la organización referente en atención a familias con hijos gravemente enfermos.

