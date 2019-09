7 de cada 10 familias españolas compran el material escolar online: Amazing analiza la vuelta a las aulas Comunicae

lunes, 2 de septiembre de 2019, 12:42 h (CET) Más de la mitad de los pedidos de material escolar por Internet de todo el año se lleva a cabo en entre los meses de julio, agosto y septiembre Se acerca septiembre y con él la vuelta a las aulas de más de 6.900.000 niños en edad escolar, según datos del Ministerio de Educación. Una época del año en la que tan solo el desembolso en material escolar supone un gasto medio de entre 400 y 500 euros por alumno, según los últimos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). A los elevados precios se le suman otros factores que convierten la vuelta al cole en un dolor de cabeza para las familias: largas colas en la papelería, encontrar los libros de texto correctos y esperar que no se hayan agotado.

Por ello cada vez más padres deciden optan por la compra online de material escolar y es que el 71% de las familias españolas comprará libros de texto y material escolar de forma online en 2019, lo que supone un crecimiento del 9% respecto a las cifras del año anterior, según un estudio realizado por Amazon. De hecho, la compañía de Jeff Bezos ya se ha consolidado como el marketplace favorito para el 74% de los clientes online en Estados Unidos a la hora de adquirir sus productos para la vuelta al cole, según destaca un estudio de la firma Field Agent.

El crecimiento de Amazon como vía alternativa para comprar los libros y cuadernos ha hecho también que algunos clientes varíen sus hábitos de compra para adecuarse a las ofertas que aparecen en la plataforma de compra online. De este modo, eMarketer calcula que el 6% de las compras realizadas durante el último Prime Day (15-17 julio) en Estados Unidos son de productos referentes a la vuelta al cole. Una tendencia que también se observa en España donde más de la mitad de los pedidos de material escolar por Internet de todo el año se lleva a cabo en verano, en concreto entre los meses de julio, agosto y septiembre, según el ecommerce Vivaelcole.com.

“Las familias optan cada vez más por comprar online el material escolar. Por eso no es de extrañar que los más vendidos en las categorías de libros y papelería en Amazon en esta época sean las agendas escolares y los libros de actividades. Y es que siempre es positivo poder buscar varias opciones y realizar comparaciones de precios. Aunque alargue el proceso de compra, el bolsillo lo agradece. Es por eso que el negocio online está ganando terreno a las tiendas tradicionales gracias a su capacidad para ahorrar costes y repercutir así en un precio menor para el cliente” , destaca Antón Suárez, director comercial de Amazing, agencia especializada en publicidad y venta en Amazon. ”No es un secreto. La oferta y demanda de material escolar en Amazon es cada vez mayor, es por eso que desde Amazing recomendamos a las empresas de papelería apostar por este marketplace”.

