Netflix lidera las apps de cine y series por encima de Prime Video o HBO La cuota en los primeros meses del 2019 que Netflix ostenta del 42%, le sitúa como el líder absoluto, además es importante señalar que continua creciendo un 23,9%, con respecto a los datos del cuarto trimestre del 2018 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 2 de septiembre de 2019, 11:16 h (CET) El Estudio General Mobile, EGMobile ha conseguido ofrecer por primera vez en España, datos de posicionamiento y cuota de mercado en España de las principales apps de televisión y cine que consumen los ciudadanos españoles. Así: Netflix, Prime Video, YOMVI, MiTele, HBO, Atresplayer, Megadede, Gran Hermano, Vodafone TV y Orange TV se posicionan como las 10 primeras de ranking. A ellas les siguen: Appflix, Cinesa y RTVE.es, entre otras.



Es altamente significativo ver como Netflix es líder absoluto con un 42% a gran distancia de sus competidores, como Prime Video de Amazon con un 15,4%, Yomvi de Movistar 13,3%, MiTele 11,2%, HBO un 10%, Atresplayer 8,3%, Megadede 8,1%, Gran Hermano Duo 6,3% Vodafone TV 5,2% y Orange TV un 4,5%.



En cuanto a las subidas en cuota de mercado del cuarto trimestre del 2018 frente al primero del 2019, Netflix incrementa su penetración un casi 23,9%, HBO un 26,6%, Megadede un 8,1%. Y las bajadas más significativas las protagonizan CINESA con un 18,4%, Gran Hermano Duo un 16%, RTVE.es un 16,7% y MiTele un 10,4%.



Un revolucionario estudio

El estudio, que tendrá una periodicidad trimestral, incluye los datos de todas las aplicaciones que hayan superado el 1% de usuarios activos en España en cada trimestre no solo en juegos sino en cada uno de los trece sectores analizados: Comunicación, Finanzas, Juegos, Moda, Prensa & Radio, Restaurantes & Delivery, Retail, Social Media, Telco, Transporte, TV & Cine, Viajes y Otros.



EGMobile® permite a las empresas conocer su cuota de mercado en el canal móvil, la de sus competidores y sus variaciones, además del tamaño del sector, el interés que despiertan sus apps y la aparición de nuevos competidores.

El estudio utiliza la Tecnología Observacional de Smartme Analytics para saber cuántos usuarios han utilizado cada aplicación a partir de una muestra muy representativa de la población española, formada por más de 22.000 usuarios, registrando con precisión y en tiempo real el uso de cualquier aplicación en el móvil, aportando un valor añadido muy superior al de los estudios basados en las descargas o en encuestas.



Los resultados de la primera entrega de EGMobile® confirman un aumento significativo del uso del móvil para acceder a las aplicaciones comerciales en casi todos los sectores analizados. Entre los sectores que más han crecido destacan los de Finanzas, Retail y Restaurantes & Delivery, que crecen hasta 3 puntos respecto al número de usuarios del trimestre anterior.



Los datos registrados también permiten conocer quién lidera cada sector en el canal móvil, cada vez más estratégico. En este capítulo destacan las primeras posiciones de Netflix, Booking.com, Waylet o McDonald’s en sus respectivos sectores. El estudio refleja también la fuerte “competición” que existe entre Caixabank y BBVA, en Finanzas, o Wallapop y Amazon en Retail. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Kuso", probablemente la película más asquerosa jamás filmada Filmin estrena este viernes 30 de agosto la primera y extremadamente repulsiva película del músico Flying Lotus "The Virtues" es la mejor serie del verano según la prensa española Filmin celebra el éxito de su serie estrella de la temporada ofreciendo un extra con 50 minutos de escenas eliminadas La familia De la Mora vuelve... con muchas más espinas La segunda temporada de La casa de las flores se estrena el 18 de octubre Las mejores series de Netflix tendrán sus propios libros Planeta publicará en castellano para España y América Latina, novelas, libros de no ficción y cómics que ampliarán los universos narrativos y creativos de las aclamadas series de Netflix Dani Mateo, nuevo presentador de "Zapeando" Mateo se incorpora al programa tras más de 10 años en laSexta