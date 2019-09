Llega a España el espectáculo Puy Du Fou “El Sueño de Toledo".



Más de 4.000 personas, entre los que se encontraban medios de comunicación, autoridades y espectadores, acudimos el pasado 30 de agosto al estreno del nuevo parque temático de Toledo.





Creado en 1978 en Francia, Puy du Fou ha sido premiado dos veces como “mejor parque del mundo” en Estados Unidos, y elegido por los premios Travellers´Choice 2019 de TripAdvisor como mejor parque temático de Europa y uno de los cinco mejores del mundo.



El desembarco en España y la elección de Toledo no ha sido baladí, sus fundadores buscaban una ciudad con importantes raíces históricas, y la ciudad manchega proporcionaba un gran legado: los reyes godos, la reconquista, Carlos V, Felipe II….



Puy Du Fou no es un parque de atracciones al uso, aquí no hay montañas rusas o norias, sino una gran puesta en escena donde se narran los principales hitos de nuestra historia. El espectáculo, cuya duración es de aproximadamente 70 minutos, comienza con una joven lavandera María y el viejo azacán de Toledo, un viaje en el tiempo en el que se reviven los grandes episodios de la Historia de España a través de protagonistas como los reyes Godos, el rey taifa Al-Mamum, Alfonso X o Carlos V. Los Concilios de Toledo con Recaredo, la expansión de los Reyes Católicos, el apoyo incondicional de la Reina a Cristóbal Colón, o la llegada del ferrocarril en el siglo XIX son algunas de las muestras que veremos.



Una magnífica puesta en escena con más de 2.000 personajes, representados por 185 actores, jinetes y acróbatas, 1.200 trajes de época en un escenario al aire libre de 5 hectáreas con espectaculares efectos especiales.



El espacio cuenta también con una zona reservada a la gastronomía, “El Arrabal”, donde poder picar algo antes y después del espectáculo. Zona ambientada a tal efecto, donde parece que retrocedemos en el tiempo a la Edad Media: cuencos de barro, camareros vestidos a tal efecto y decoración de otra época… El precio por persona oscila entre los 24 y 31 euros y las entradas se pueden adquirir a través de la página web Puy Du Fou.



Entre las autoridades asistentes, destacó la presencia de Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla la Mancha; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo; Isabel María Oliver, secretaria de Estado de Turismo; Pablo Casado, Presidente del Partido Popular; la expresidenta regional María Dolores de Cospedal con Esperanza Aguirre; expresidentes de Castilla-La Mancha como José Bono y María Dolores de Cospedal, así como el promotor del proyecto y creador del parque francés, Phillipe de Villiers y su hijo Nicolás, entre otros. Dicen que los responsables de Puy Du Fou estuvieron debatiendo entre Salszburgo, la Toscana y Toledo como sedes para la celebración, pero el buen hacer del equipo español que lideró el proyecto hizo que finalmente Toledo fuera la ciudad elegida.



Esta temporada contará con 15 representaciones hasta finales de octubre, pero en 2021 pretende ir mucho más allá, la idea es que habrá 4 espectáculos diurnos en 30 hectáreas, y se construirá un pueblo medieval y un campamento morisco, entre otras cosas.



El proyecto supondrá una inversión directa de 242 millones de euros y pretende alcanzar los 3.329 empleos (directos e indirectos) para el año 2028, lo que supondrá un gran impulso para la Región de Castilla-La Mancha y para toda España. Además, el informe elaborado por la empresa “Expertus Turismo y Ocio” calcula que el parque recibirá 1,4 millones de visitantes a pleno rendiemiento.