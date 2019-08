Ghosting Weekend: cómo desaparecer antes de volver a la rutina Una oferta muy refrescante antes de la temida “vuelta al cole" Redacción Siglo XXI

sábado, 31 de agosto de 2019, 07:21 h (CET)



Las redes sociales y las apps de citas han supuesto una nueva manera de conocer gente cada vez más extendida entre jóvenes, y no tan jóvenes. Pero por desgracia, con este nuevo formato también han llegado nuevas formas de desaparecer. Gracias a la comunicación tan fría e impersonal de dichas tecnologías, no es nada extraño acabar una relación de un día para otro sin dar mayor explicación, a lo que coloquialmente se llama “hacerse un ghosting”. Es por eso que Barceló Torre de Madrid 5* quiere darle una vuelta a esta práctica con un aire mucho más refrescante y positivo ofertando el Ghosting Weekend que consiste en una escapada de fin de semana en la que los huéspedes podrán disfrutar de una desconexión total, desapareciendo por unos días de la vorágine de la vida rutinaria, para encarar septiembre con las pilas bien cargadas.



Durante su estancia en Barceló Torre de Madrid, el huésped comenzará el día degustando el B-Likeat breakfast, un nuevo concepto de desayuno elaborado a base a ingredientes ricos, saludables y de calidad, para poder disfrutar no solo de la comida más importante del día, sino también de sus vistas y su excelente servicio sin distracciones.







Más tarde, en la zona wellness del hotel ubicado en la 8º planta y que acaba firmar acuerdo con Caroli Health Club para ofrecer una autentica Urban Spa Experience, el huésped comenzará un circuito por las duchas bitérminas para favorecer la eliminación de toxinas y la oxigenación de los tejidos. Tras esto reactivaremos el cuerpo con una pequeña estancia en la sauna finalizando los 90min de tratamiento sumergiendo el cuerpo en su piscina relax, donde la musculatura del cuerpo comenzará a destensarse proporcionando un alivio inmediato.



¿Y qué mejor manera que disfrutar de una buena comida antes de una merecida siesta? El Restaurante Somos ofrece una carta renovada fusionando los sabores más castizos con oriente dando como resultado chispeantes combinaciones. Platos como el carpaccio de ternera con salsa de Terong balado o las croquetas de carabinero con sambal teletrasportarán al comensal en un viaje culinario sin excepción.





Por la tarde, un buen paseo por los alrededores del hotel como son Gran Vía o Plaza España para terminar la noche degustando uno de los cócteles más cool de la ciudad en Garra Bar, situado en el lobby del hotel. Y es que así...¿A quien no le gustaría desaparecer en el Barceló Torre de Madrid?

