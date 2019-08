Brantford termina la temporada de verano con un nuevo éxito de ventas en toda su colección Comunicae

viernes, 30 de agosto de 2019, 17:34 h (CET) La temporada de verano del 2019 ha representado para Brantford un nuevo éxito de ventas de la colección primavera-verano. Brantford, referente del sector de la moda, desvela las claves de este nuevo éxito Con una experiencia en el sector de más de 20 años se puede decir que Brantford es todo un referente en el mundo de la moda y confección. Destaca por sus materiales de alta calidad y por ofrecer numerosas novedades a través de sus colecciones que satisfacen la demanda de los usuarios con moda adaptada para cada temporada.

Este verano ha batido un nuevo récord de ventas ofreciendo a los consumidores un amplio y variado catálogo que van desde unas cómodas y frescas bermudas hasta las camisas más veraniegas con un toque informal. Destacan por sus colores vivos y claros, para lucir en el día a día, y también patrones lisos para combinar con cualquier prenda o complemento.

La marca de moda canadiense además de sus siete tiendas físicas repartidas por el territorio español, posee una página web donde ofrece todo un mundo de variedad en cuanto a moda se refiere. Su servicio de compra online hace que el producto llegue al destinatario en menos de 72 horas, además el trato es único y muy personalizado. Ofrece ropa de moda masculina apta para todos los gustos y necesidades destacando por aunar elegancia y comodidad en su producto.

Con tiendas físicas en Murcia, en San Javier, en Lorca, en el centro de Murcia, en Molina del Segura, en Orihuela y en Alcantarilla, Brantford se ha situado a la vanguardia en cuanto a moda masculina y especialmente en esta etapa veraniega.

En la prenda en la que Brantford se ha especializado es en el vaquero, no sólo por la variedad que ofrece, que es enorme, sino que también destaca por las colecciones exclusivas que lanzan, incluyendo todas las formas tales como Slim fit, skinny, bootcut, etc, estando disponibles tanto los colores más clásicos como los eternos y socorridos colores: negro, gris y azul oscuro. También viste con moda masculina con pantalones chinos de calidad, variedad de dos cortes o recto con colores de temporada como burgundy, caqui, marino o negro, ideales para combinar con todo tipo de prendas.

De cara a la temporada otoño-invierno, la marca de moda española ofrece como un ‘must’ las prendas de punto. Apuesta por los jerseys o los ‘Jacquard’ bicolor. Las chaquetas y las americanas son una de las prendas que tienen más demanda por parte de los clientes, americanas perfectamente confeccionadas y con cotes elegantes para ocasiones especiales o incluso para el día a día ya que destacan por su comodidad y estilismo.

Para rematar, la marca tiene múltiples complementos para hombre y completar así looks perfectos para cada ocasión. En este verano, el éxito ha sido remarcable en Brantford, una colección de prendas frescas y cómodas remarcadas con calidad en los tejidos ha sido muy bien acogida por el consumidor masculino. La experiencia en el sector de la moda les avala, la afamada marca de moda masculina tiene en Brantford su gran aliado para vestir al hombre en cualquier época del año.

