Imprimen un billete de 0€ en homenaje a Quini

viernes, 30 de agosto de 2019, 15:10 h (CET) Con motivo de su 70 Aniversario, la Fundación Hermanos Castro Quini en colaboración con la empresa La Mar de Ideas - Innovastur, han editado un billete de 0 euros en homenaje al gran futbolista Con motivo de su 70 Aniversario, la Fundación Hermanos Castro Quini en colaboración con la empresa La Mar de Ideas - Innovastur, han editado un billete de 0 euros en homenaje al gran futbolista.

Personalizado con la histórica volea que fue inmortalizada por la cámara de Puche durante el partido Sporting-Rayo en la novena jornada de la liga 1976/77 de segunda, el billete se puede comprar en la tienda oficial del Sporting situada en los bajos del Molinón.

El fenómeno de los billetes de 0 euros nace en abril de 2015. El concepto fue creado por Richard Faille, emprendedor francés, que en 1996 creo la moneda souvenir en colaboración con la fábrica de moneda Monnaie de París. Desde entonces se han vendido más de 60 millones de monedas.

En 2015 la idea se modernizó dando paso al billete de 0€. Los billetes se imprimen en papel moneda de calidad, en la empresa Oberthur Fiduciare, la 3a más importante del mundo en impresión de billetes que trabaja con más de 80 bancos centrales. Cuentan con medidas de seguridad como los euros, tales como marcas de agua, hilo de cobre, impresión en relieve sensible al tacto, holograma, tinta fluorescente visible a la luz ultravioleta y además tienen el número de serie individual, lo que les hace únicos.

Todos tienen una de las caras igual, con los principales monumentos de Europa y la otra personalizada con el monumento, ciudad o personaje histórico que promocionan.

Aunque no tengan valor nominal, todos lo quieren por su valor como recuerdo y de colección. De hecho el fenómeno del Euro Souvenir se ha extendido por toda Europa con gran éxito. Algunos billetes se venden hoy en webs de subastas como ebay por 100, 200 o incluso más 1000 euros.

El Euro Souvenir llegó a España en 2018 y la colección de 2019 contará al menos con 50 billetes, representando el patrimonio turístico y cultural de nuestro país.

