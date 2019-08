El final del verano llegó y en Barceló Emperatriz se disfrutará

Con septiembre a la vuelta de la esquina, es hora de ir empezando a pensar en las escapadas otoñales, planificar las semanas de vacaciones que quedan y conocer ciudades lejanas pero… ¿y si todo lo que se busca en unas vacaciones estuviera a diez minutos del hotel donde se aloja en pleno centro de la capital? El hotel Barceló Emperatriz ofrece un plan refrescante al más puro estilo urban holidays para pasar un fin de verano de los más cool. Es posible descubrir los rincones más bonitos de Madrid donde crear recuerdos que duren todo el año gracias a las Emperatrices. Todos los planes de la ciudad, están en las guías que se encuentran en las habitaciones del hotel.

Emperatriz Maria Pardo

Una floristería de cuento. Al traspasar la puerta de Sally Hambleton el visitante entra en una eterna primavera. Desde pequeños arreglos, hasta complejos ramos, todo personalizado y a medida los centros en sombrereras o las bolsas de Flowers.

Emperatriz Maria de León

La firma para siempre asociada a la emblemática Carrie Bradshaw de Sex in the city abría su primera y única tienda en Madrid en 2005. Manolo Blahnik es una obra de arte en sí misma al igual que lo son sus stilettos.

Must: sus salones azul klein con pedrería.

Emperatriz Carla Royo Villanova

Museo Cerralbo; Espectacular palacio-museo que muestra fielmente la vida y el coleccionismo del Marqués de Cerralbo a finales del siglo XIX.

Must: los conciertos en el salón de baile.

Emperatriz Elvira González de Aguilar

Otra de las paradas de las guía es el Jardín Museo de Sorolla, una de las joyas de la ciudad en la que se hace un auténtico recorrido temporal por la vida del artista.

Must: su jardín inspirado en el Jardín de la Ría del Generalife.

