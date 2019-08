Cómo colocar cada tipo de cubierto en la mesa, por Cuberteria.net Comunicae

viernes, 30 de agosto de 2019, 14:06 h (CET) Tanto en restaurantes como eventos especiales, es muy importante conocer las normas de cubertería Los cubiertos más utilizados en la mesa son el tenedor, la cuchara y el cuchillo, pero dentro de cada clase, existen una gran variedad de tipos de tenedores, cucharas… esto puede dar una indicación de cuáles son los platos que se van a servir durante la comida. Desde Cuberteria.net, explican cómo se coloca cada cubierto en la mesa y cuáles son sus usos principales.

Una buena cubertería tiene que estar hecha de acero inoxidable, pero existen modelos de cubertería de plata que se suelen guardar para ocasiones especiales, o incluso se pueden encontrar cuberterías de oro. Aunque se pueden encontrar buenos juegos de cubertería en Ikea y además muy económicos.

En la mesa, se empieza de izquierda a derecha. A la izquierda del todo, están los tenedores. Existen diferentes tipos, el más común es el tenedor simple de 4 o 5 dientes, pero también puede haber en la mesa uno especializado de carne, ensalada, pescado o fruta, con sutiles diferencias. El tenedor de carne tiene los dientes hacia el exterior; el de ensalada es mucho más pequeño al igual que el de fruta; sin embargo, el tenedor de pescado se puede distinguir muy fácilmente del resto ya que el diente del centro está mucho más abierto que los demás.

Hay que tener en cuenta que si se trata de un tenedor de postre que es mucho más pequeño, se colocará en el centro, en la parte alta del plato.

El cuchillo se colocará siempre a la derecha del plato. A no ser que sea el de mantequilla, que se colocará a la izquierda, en la parte más arriba. Como los tenedores, los cuchillos también están hechos para cada tipo de alimento, el de carne que contará con una punta afilada y dientes de sierra también afilados para cortar mejor las piezas, muy diferente al de pescado que no tendrá sierra y es más curvado.

Las cucharas se colocarán después de los cuchillos a la derecha. La típica cuchara de mesa es la más utilizada tanto para sopas como para desayunos con cereales. La cuchara de ensalada está hecha para mezclar todos los ingredientes con el aliño. Las soperas tienen una cavidad más honda; las de postre son mucho más pequeñas y al igual que el tenedor de postre, se colocará en la parte de arriba del plato pero encima del tenedor.

Con estos básicos consejos, será fácil de identificar cada cubierto en la mesa y su propósito.

