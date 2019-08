Los ataques 'ransomware' se multiplican en verano según Loozend Comunicae

viernes, 30 de agosto de 2019, 10:50 h (CET) Es un "secreto a voces", cada vez son más las empresas españolas que sufren ataques Ransomware -secuestro de la información de sus ordenadores a cambio de un rescate económico. Empresas de todo tipo y tamaño que ven como, en segundos, sus datos quedan encriptados y son inaccesibles, bloqueando su negocio. Se estima que, en estos casos, más de la mitad de las empresas acaba pagando cantidades que van desde los 750 euros hasta los cientos de miles Según un estudio de Cyber Edge Group, en los últimos 12 meses, las empresas españolas han sido las más atacadas del mundo y en el 55% de los casos el ataque fue tipo Ransomware. La novedad es que estos ataques se dirigen con más frecuencia a pequeñas empresas y autónomos, un segmento del mercado donde la protección de los equipos, las copias de seguridad y las buenas prácticas en el cuidado de los datos son deficitarias y normalmente no están apoyada por protocolos. Estas rutinas se relajan en los meses de verano y los piratas hacen su agosto.

“El Ransomware es una industria en crecimiento, ataca a instituciones, grandes empresas, organismos, pymes, freelances, particulares etc. -comenta José Manuel Arnáiz, CEO de Loozend-. Se ha popularizado tanto que en la Web Profunda se ofrece la posibilidad de ser “distribuidor” de este malware, lo que está multiplicando su incidencia”.

Frente a otros sistemas de protección tradicionales que, en el mejor de los casos, evitan males mayores pero no salvan todos los equipos, Loozend ofrece una protección total de la información basada en la posibilidad de “dar marcha atrás en el tiempo” y recuperar la información de los equipos en el instante anterior al que se produzco el ataque. Así, a pesar de haber sido atacada, la información de la empresa no se pierde y esta disponible.

“Cuantas veces a lo largo de la vida hemos deseado “echar marcha atrás en el tiempo” para evitar un error, un accidente, una torpeza etc. -comenta José Manuel Arnáiz-. La tecnología de Loozend lo permite. Gracias a ella, si se produce el ataque la información siempre estará a salvo. Evidentemente habrá que formatear los equipos y reinstalar las aplicaciones y datos, pero siempre será más rápido y barato que pagar el rescate, que no siempre garantiza recuperar todos los datos. Además, la información estará accesible vía Web y se podrá seguir trabando con ella en otros equipos mientras se formatean los afectados”.

Guardar todo

Loozend ofrece un enfoque disruptivo y definitivo en la protección de los datos. Basado en la nube, utiliza la tecnología “infinite snapshot” que permite recuperar o acceder a cualquier documento o a toda la información contenida en el disco duro en un determinado momento y lo hace de una manera sencilla y amigable para cualquier tipo de usuario. La solución “guarda todo”, “no borra nada” y “no tiene límite de espacio”. Custodia copias del sistema operativo, los programas, todas las versiones de cada documento, datos de navegación, archivos temporales, correos electrónicos, documentos borrados, papelera etc.

Regreso al pasado

En caso de rotura del disco duro, borrado accidental o voluntario, formateado, virus, ransomware, robo del ordenador o cualquier incidente que haya puesto en peligro la información, basta entrar en la consola y seleccionar la copia de la información contenida en el disco duro en un determinado momento: año, día, hora y segundo, para acceder a toda la información que existía en ese instante, incluso la información borrada con posterioridad a esa fecha.

Loozend garantiza la recuperación, segundo tras segundo y para siempre, de cualquier información que haya estado en algún momento guardada en el ordenador. Destaca también por su facilidad de uso. No hay que configurar nada ni prestarle atención alguna: Loozend se encarga de todo. Además, ofrece una privacidad absoluta, ya que el acceso a la información está fuertemente encriptado con las tecnologías más sofisticadas.

Es tan intuitivo que cualquier persona puede utilizar Loozend, aunque que no tenga conocimientos informáticos, incluyendo usuarios domésticos, autónomos, profesionales, pequeñas empresas etc., que necesitan que su información esté protegida ante cualquier robo, avería, ataque, virus, o incluso sobreescrituras o borrados accidentales, ayudando además así a cumplir la nueva normativa europea GRPD.

En palabras de José Manuel Arnaiz, “Loozend trae al mercado una solución total, perfecta para aquellos que quieren guardar toda su información sin complicaciones. Solo hay una manera de asegurarse de no perder nada, y es guardar todo. Hoy los avances tecnológicos permiten hacerlo, y además a un coste muy razonable. Nada puede escapar a la protección de Loozend”.

